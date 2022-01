[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…코로나19 3차 접종 올 상반기 마무리

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

정부, 코로나19 3차 접종 3월까지 마무리

'하얀 소의 해' 신축년(辛丑年)이 저물고 '검은 호랑이의 해' 임인년(壬寅年)이 밝았어요. 2022년에도 전 세계는 코로나19와의 사투를 이어갈 것으로 보입니다. 정부는 3월까지 대다수 국민의 3차 접종(부스터샷)을 마무리하겠다고 밝혔죠. 또한 백신 부작용 불안을 해소하기 위해 백신 접종 후 사망 시 인과성이 불충분해도 사망자에게 1인당 5000만원을 지급하는 등 보상 체계도 강화해요. 방역 상황이 안정되면 일상회복 연착륙을 추진, 방역패스(백신접종·음성확인제)는 코로나19 전파 위험이 낮은 시설부터 의무 적용을 풀기로 했죠.

New year, same problems

The Year of the Ox, which suffered under the global Covid-19 pandemic from beginning to end, is giving way to the Year of the Tiger.

the Year of the Ox: 소띠 해.

suffer: 고통받다.

global: 세계적인.

Covid-19: 코로나.

pandemic: 유행병.

from beginning to end: 처음부터 끝까지.

give way to: 물러가다, 양보하다.

the Year of the Tiger: 호랑이띠 해.

政府力争三月底完成疫苗加强针接种计划

送走辛丑牛年,迎来了壬寅虎年,新冠疫情依旧肆虐全球。政府力争三月份之前完成第三针疫苗(加强针)的接种计划。为了打消民众对新冠疫苗副作用的顾虑,政府表示接种疫苗后意外死亡时,即使无法证明是因疫苗导致,也将提供每人五千万韩币的赔偿金。疫情状况好转时,会逐步放松限制,回归日常生活,当前义务实施的疫苗通行证(疫苗接种、检测阴性证明)政策也将从传染风险较低的场所开始逐步废除。