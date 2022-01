K팝 뛰어든 태국인 리사·민니·닉쿤, 日·中보다 '안타' 많은 비결

"블랙핑크의 리사는 빌보드 차트를 강타한 최초의 K팝 솔로 여성 아티스트로서 역사를 만들고 있다.(Blackpink’s Lisa Makes History As The First Solo Female K-Pop Artist To Hit Billboard’s Pop Chart)"

지난달 14일 미국 경제잡지 포브스에 올라온 기사 제목이다.

리사가 지난해 낸 솔로 음반 'LALISA'가 미국 등 세계 각국에서 큰 성공을 거두자 나온 기사다. 타이틀 곡 'LALISA'는 발매 첫 주 빌보드 핫100서 84위를 기록한 데 이어 72개국 아이튠즈톱 송 차트와 글로벌 유튜브 송 톱100 2주 연속 1위를 차지했다. 역대 K팝 여성 솔로가수 중에서는 가장 좋은 성적이다.

또 같은 앨범의 수록곡 'MONEY'도 3일(현지 시간) 발표된 빌보드 팝 에어플레이(Billboard's Pop Airplay Chart)차트서 35위에 올랐다. 팝 에어플레이 차트는 미국 주요 라디오 방송국의 주간 방송 횟수를 집계해 순위를 매긴다. 포브스는 "비영어권 가수가 좋은 성적을 내기는 어렵다"며 리사의 성공을 평가했다.

리사의 인기는 국내에서도 마찬가지. 지난해 발매한 솔로 음반 'LALISA'는 73만장 판매되면서 여성 솔로 가수 최초로 하프 밀리언셀러(50만장)와 역대 여성 가수 초동 음반 기록 1위를 기록했다.

리사의 성공 스토리는 한국에서 활동 중인 외국 출신 K팝 아티스트가 거둔 가장 눈부신 성과 중 하나다.

2000년대 후반부터 본격화된 이른바 'K팝 2.0' 시대의 특징은 외국인 멤버의 합류다. 과거 SES의 유진이나 소녀시대의 티파니처럼 한국인 교포(주로 미국)가 합류하던 'K팝 1.0' 시대와 달리 소위 '혈연'이 없는 외국인이 K팝에 뛰어든 것이다. 그러면서 중국, 일본, 대만, 태국 등 다양한 국적의 멤버들을 볼 수 있게 됐다.

이 중에서도 태국 출신 아티스트의 성공이 두드러진 편이다.

태국 출신으로서 첫 스타트를 끊은 것은 2PM의 닉쿤. 2008년 데뷔한 닉쿤은 탄탄한 안무와 실력으로 높은 인기를 누렸고, 한국어는 능숙하지 않았지만, 많은 예능과 광고 등에 출연하며 높은 대중적 인기를 누렸다.

이어 K팝의 활동 반경이 더 확장되면서 리사, 민니((여자) 아이들), 텐(nct), 뱀뱀(갓세븐) 등 태국 출신들이 연이어 데뷔하며 성공 스토리를 이어갔다.

가요계의 한 관계자는 "일본이나 중국과 비교하면 문화도 다르고 데뷔 숫자도 적은 편인데, '안타'가 잘 나온다"고 말했다. 성공 확률이 높다는 의미다.

이에 대해 김진우 가온차트 수석연구위원은 "일단 태국에서 K팝이 인기를 얻은 지가 오래됐고, 시장도 크다 보니 팬덤이 크다. 동남아 시장의 성장이 가파른 편인데, 태국은 그중에서도 K팝 거점기지로서 중요한 위치를 차지한다"며 "K팝 기획사들도 전략적으로 태국인 멤버를 확보할 필요성이 있을 것"이라고 말했다. 한 기획사 관계자는 "닉쿤이 한국에서 톱스타가 되면서 태국에서도 굉장한 대우를 받았다. K팝에 동경이 커지면서 태국에서 지원자들이 꾸준히 나오는 편인데, 워낙 오래전부터 한국 문화가 인기를 얻어서 그런지 언어나 적응력이 빠르다"고 말했다.

태국의 인구는 7007만 8198명(2021년 현재)으로 세계에서 20번째로 많다. 자국 시장이 탄탄한 편이다. 동남아시아에서는 인도네시아(2억 7913만 4505명·4위), 베트남 (9895만 3535명·15위)에 이어 세 번째다.

하지만 종교(이슬람교)의 영향이 여전히 강력해 여성의 활동이나 신체적 접촉이 크게 제약받는 인도네시아나 사회주의 국가인 베트남보다는 상대적으로 유연한 문화를 갖고 있다는 게 강점으로 꼽힌다.

김정현 대중문화평론가는 "관광 국가로서 역사가 깊다 보니 개방적인 분위기를 갖고 있고, 음악이나 대중문화의 시장성과 주변 국가로의 확장성이 크다"며 "K팝으로서는 일본에 이어 주요 거점으로 확보하기에 적합하다"고 말했다. 지난 1년간 구글트렌드에서 'lalisa'의 검색 추이를 검색해 본 결과 가장 많은 국가는 태국 인근의 미얀마로 나타났으며, 그 외에도 동남아 국가들이 한국이나 미국, 유럽보다 검색 빈도가 높은 것으로 나타났다.

한편 리사의 고향인 태국 부리람주에는 지난해 11월 K팝을 쉽게 배울 수 있는 복합문화공간이 문을 열었다. 한국국제문화교류진흥원과 블랙핑크의 소속사인 YG엔터테인먼트가 함께 마련한 것이다.