[아이랑GO]영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…방역패스 논란

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

방역패스를 둘러싼 논란

단계적 일상회복인 ‘위드 코로나’ 실시 후 코로나19 확진자가 폭발적으로 증가하자, 정부가 다시 방역 강화에 나섰습니다. 12월 13일부터 실시된 '방역패스(백신접종·음성확인제)' 의무화도 그중 하나인데요. 이를 증명하는 쿠브(COOV)앱 등 QR코드(전자 예방접종증명서) 체크인 시스템에 접속 장애가 생겨 혼선을 빚었습니다. 또 내년 2월 1일부터 학원·독서실 등을 대상으로 한 청소년 방역패스 적용을 두고 학생과 학부모의 반발이 거세지자, 교육부는 올해 안에 개선안을 내놓기로 했습니다.

Long way down

The government is pressing on with a Covid-19 vaccine pass system for restaurants and cafes to help curb the spread of the virus. On Monday, when health authorities started to implement the measure, the system crashed because too many people tried using it.

*go forward: 앞으로 나아가다, 전진하다. *government: 정부.

*vaccine pass: 백신 패스, 방역 패스. *press on: 계속 밀어붙이다.

*Covid-19: 코로나19. *restaurants: 식당.

*café: 카페. *curb: 억제하다.

*spread: 확산. *virus: 바이러스.

*health authorities: 보건 당국, 방역 당국. *start: 시작(개시)하다.

*implement: 시행(실행)하다. *measure: 조치.

*crash: (시스템 등이) 망가지다.

防疫通行证引发争议

由于新冠病毒新增确诊人数连日激增,政府不得不再次收紧防疫政策。而其中的一项政策便是自12月13日开始正式实施的“防疫通行证(疫苗接种信息、 新冠检测阴性义务确认制度)”政策。但实施首日就由于访问量激增,一度导致包括COOV APP在内的二维码(电子预防接种证明)登记系统瘫痪,引发混乱。此外,政府还宣布将在明年2月份,将使用对象扩大到青少年群体,并将义务使用范围扩大到补习班、读书室等地,引发学生和家长的强烈抗议,教育部则表示将在年内推出方案改善。