700억 넘게 벌었는데...머라이어 캐리 '성탄 연금' 올해도 터졌다

27년 전 발표 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want For Christmas Is You)가 올해도 성탄 시즌을 맞아 미국 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 기록했다.

21일 소니뮤직에 따르면 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 최근 발표된 빌보드 핫 100에서 아델의 ‘이지 온 미’(Easy On Me)와 더 키드 라로이·저스틴 비버의 ‘스테이’(Stay) 등 쟁쟁한 노래를 제치고 1위에 올랐다.

‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 2019년 이래 3년 연속 연말 시즌마다 핫 100 1위를 기록해 통산 6주 1위를 차지하는 진기록을 세웠다. 27년 전 발매된 노래라는 점을 고려하면 더욱 놀라운 기록이다.

소니뮤직은 “이 노래는 연말이면 전 세계 어디에서나 울려 퍼지는 현대 크리스마스의 상징곡이 됐다”며 “이 노래가 수록된 앨범은 최근 1000만 판매고를 올려 미국 음반산업 협회로부터 크리스마스 캐럴 최초로 ‘다이아몬드 인증’을 받았다”고 설명했다.

‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 캐리의 첫 번째 캐럴 앨범인 ‘메리 크리스마스’의 리드 싱글이다. 차임벨과 신시사이저 등 크리스마스 분위기를 물씬 풍기는 사운드와 ‘크리스마스에 필요한 건 당신’이라는 낭만적인 가사가 어우러져 오랫동안 스테디셀러로 사랑받고 있다.

특히 경제지 이코노미스트에 따르면 2017년까지 누적 로열티 수익만 6000만 달러(약 700억원)에 달한다. 2017년 이후까지 계산하면 상상 초월이다. 이처럼 연말만 되면 전 세계 음악 차트를 역주행해 머라이어 캐리의 ‘성탄 연금’이라고 불리기도 한다.

한편 또 다른 크리스마스 인기 캐럴인 왬의 ‘라스트 크리스마스’(Last Christmas)와 앤디 윌리엄스의 ‘잇츠 더 모스트 원더풀 타임 오브 더 이어’(It's The Most Wonderful Time Of The Year)도 각각 빌보드 핫 100 9위와 7위를 차지해 캐럴 시즌임을 실감케 했다.