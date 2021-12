[아이랑GO]영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…베이징 올림픽 보이콧

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

'파이브 아이즈' 베이징 올림픽 보이콧

2022년 베이징 동계올림픽에 대해 미국이 중국 신장 인권 탄압을 이유로 외교적 보이콧을 선언했습니다. 선수단은 보내되 정부 관련 사절단은 파견하지 않는 거죠. 중국과 '인질 외교' 논란을 빚은 캐나다, 핵잠수함 확보와 석탄 수출 문제로 중국과 무역 갈등 중인 호주, 코로나19를 우려하는 뉴질랜드 등 미국 주도 첩보 동맹 ‘파이브 아이즈(Five Eyes)’ 국가들이 외교적 보이콧에 합류했습니다. 이에 문재인 정부가 임기 말 여념 없는 종전선언도 한층 멀어질 수 있다는 지적입니다.

Torn loyalties

After Joe Biden’s administration has decided to diplomatically boycott the February 4-20 Beijing Winter Olympics for human rights issues in China, the Moon Jae-in administration is in a dilemma as the decision will not help Moon’s ambition for a declaration of an end to the Korean War.

*make up one’s mind: 결정을 내리다 *administration: 행정(부)

*decide: 결정하다 *diplomatically: 외교적으로

*boycott: 보이콧(하다) *February: 2월

*Winter Olympics: 동계올림픽 *human rights issues: 인권문제

*dilemma: 딜레마, 난관 *decision: 결정

*help: 돕다 *ambition: 야망, 야심

*declaration: 선언 *end: 끝내다

*Korean War: 한국전쟁

“五眼联盟”抵制北京冬奥

美国12月6日宣布,因新疆人权问题,将对2022北京冬季奥运会采取外交抵制措施。也就是说,美国政府将不会派遣官员出席相关活动,只派运动员代表团参加比赛。此后,英国、加拿大、澳大利亚陆续跟进,加上此前新西兰也宣布受疫情影响不派官员参加,美国主导的情报组织“五眼联盟(Five Eyes)”成员国在抵制北京冬奥会议题上统一了阵线。这让想在任期结束前推进签署终战宣言一事的文在寅总统面临巨大难题。