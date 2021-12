“Z세대, 돈벌려고 리셀 붐? KREAM이 지적한 ‘다른세대 착각’ [팩플]

팩플레터 178호, 2021.12.9

안녕하세요, 여러분! ‘목요 팩플’ 인터뷰입니다.

지난해 Z세대 조카와 차를 타고 함께 이동할 때였습니다. 한참 스마트폰을 쳐다보던 조카가 갑자기 환호성을 질렀죠. 유명 브랜드 신발 한정판을 사려고 응모했는데 당첨됐다고 하더라구요. 그때 조카에게 처음 들은 이름이 네이버의 리셀 플랫폼 크림(KREAM)이었습니다. 한정판 운동화를 손쉽게 거래할 수 있는 곳이라 ‘강추’한다면서요.

리셀 시장은 1020세대의 열광적 지지를 바탕으로 최근 몇년 사이 정말 뜨거워졌습니다. 크림은 이 시장을 꽉 잡고 성장해 나가는 회사죠. 지난 10월엔 유명 벤처캐피탈(VC)들로부터 1000억원 투자를 유치하기도 했습니다. 오늘은 김정민 기자가 김민국 크림 전략마케팅 리더를 만나고 왔습니다. 네이버의 미래를 만들고 있는 크림의 빅픽처, 함께 들어보시죠. 오늘도 감사합니다.

네이버 3세대의 존재감이 커지고 있다. 네이버의 컴퍼니 빌더 ‘스노우’에서 제페토(메타버스), 크림(한정판 리셀), 케이크(영어교육), 플레이리스트(웹드라마), 어뮤즈(화장품) 등이 쑥쑥 성장하고 있다. 이들을 관통하는 키워드는 모바일·Z세대·글로벌.

한정판 리셀 플랫폼 ‘크림(KREAM)’은 제페토와 케이크에 이어 스노우에서 3번째로 분사한 네이버의 손자회사다. 지난해 3월 서비스 출시 후 누적 1400억원을 투자받았고 8개월 만에 분사하며 가능성을 시험 중이다. 거래 물품도 스니커즈로 시작해 명품, 레고, 스마트폰 등 ‘한정판’ 리셀 전반으로 확장했다.

지난달 3일 서울 성수동의 복합문화공간 플라츠에서 김민국(38) 크림 전략마케팅 리더를 만났다. 그는 보스턴컨설팅그룹(BCG)과 구글, 유튜브 등을 거쳐 올해 7월 크림에 합류했다. 크림은 ‘힙스터의 성지’ 성수동에 사업팀을, 판교에 개발팀을, 홍대에 쇼룸을 두고 있다. 성수동에 사업팀을 둔 이유는 이곳에 모여드는 Z세대들에게 영감을 얻기 위해서다.