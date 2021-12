[아이랑GO]영어·중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…벼랑 끝 가계부채

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

한국 GDP 대비 가계부채 비율 세계 1위

국제금융협회(IIF)에 따르면 지난 2분기 기준 한국의 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율은 104.2%로 조사 대상인 37개국 중 가장 높게나타났습니다. 지난해 2분기(98.2%)와 비교해 6% 포인트가 늘었는데요. 코로나19로 인한 경제 침체, 부동산 가격 상승과 대출규제·임대차 3법 등의 영향으로 인한 전세 급감 등이 영향을 미쳤다는 분석입니다. 한국은행은 11월 25일 물가급등과 가계부채 급등을 잡기 위해 기준금리를 현행 0.75%에서 1.0%로 인상했는데요, 대출 금리도 올라 가계의 이자 부담을 늘릴 수 있다는 우려를 더하고 있습니다.

On the cliff

The Institute for International Finance (IIF) has announced that Korea’s household debt-to-GDP ratio was the highest (104.2 percent) among 37 surveyed countries due to soaring prices of real estate and rent, high inflation and rapid tax increases.

*Institute for International Finance: 국제금융협회 *announce: 발표하다

*household: 가정, 가구 *debt: 빚, 부채

*GDP: 국내 총생산 (Gross Domestic Product) *ratio: 비율

*survey: 조사하다, 조사 *due to~ : ~때문에

*soaring: 급상승하는 *real estate: 부동산

*rent: 임차료, 지대 *inflation: 통화팽창, 물가 상승률

*rapid: 빠른, 급격한 *tax: 세금

*increase: 인상, 증가

韩国家庭负债规模占GDP比例位列全球主要国家首位

国际金融协会(IIF)11月15日公布的调查报告显示,今年第二季度韩国的家庭负债占GDP比例高达104.2%,较去年同期(98.2%)增加6%,在全球主要37个国家当中居首位。韩国家庭负债激增主要是受到新冠疫情、房价上涨、贷款限制及租赁相关法律等因素的影响。为应对物价上涨和家庭负债增加,韩国银行11月25日宣布将基准利率从0.75%上调至1.0%。但贷款利率预计也将随之上升,可能会进一步加重家庭的贷款利息负担。