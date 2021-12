파우치 "오미크론 심각하진 않아보여…델타보다 덜 위험할수도"

조 바이든 미국 대통령의 최고 의료 고문인 앤서니 파우치 미 국립알레르기·감염병 연구소장이 5일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 새 변이 오미크론이 델타 변이보다 덜 위험할 수도 있다는 의견을 제시했다.

파우치 소장은 이날 CNN 시사프로그램 '스테이트 오브 더 유니언'에 출연해 오미크론 변이의 심각성에 대한 결론을 내리기 전 과학자들이 더 많은 정보가 필요하다고 전제하면서도 "현재까지는 심각성이 대단한 수준인 것으로 보이지는 않는다(Thus far, it does not look like there’s a great degree of severity to it)"고 말했다.

파우치 소장은 "하지만 우리는 그것(오미크론)이 델타와 비교할 정도로 심각하지 않거나(less severe) 아예 중증 질환을 일으키지 않는다(doesn’t cause any severe illness)고 판단하기 전에 매우 주의해야 한다"고 말해 섣부른 결론에 도달하는 것을 경계했다.

신종 변이인 오미크론의 치명률과 기존 백신 효과 여부 등을 확인하기 위해서는 약 2주 이상이 소요될 예정이다. 아직 연구가 진행 중인 상황에서 미국 코로나19 대응 최고사령탑인 파우치 소장이 초기 데이터를 근거로 낙관론을 편 것이다.

최종 결론이 나기 전 파우치 소장이 선제적으로 오미크론 변이가 덜 치명적일 수 있다는 의견을 공개적으로 내는 것은 새 변이 확산에 대한 공포심을 차단하려는 의도로 풀이된다.

지난달 말 오미크론 변이가 처음 보고됐고, 우세종으로자리 잡고 있는 남아프리카공화국에서 입원율이 심각한 수준으로 치솟지 않았다고 AP통신은 지적했다.

하지만 설사 오미크론 변이가 덜 위험한 것으로 밝혀지더라도 여전히 세계 방역의 관점에서는 문제가 될 것이라는 전문가 의견도 있다.

마리아 반 케코브 세계보건기구(WHO) 감염병 학자는 미 CBS 시사프로그램 '페이스 더 네이션'에 출연해 "가벼운 증상을 앓는 사례가 많아도 확진자 중 일부는 입원이 필요하다"고 말했다.

이어 "그중 일부는 중환자실(ICU)에 들어가고 몇몇은 사망할 것이다. 전 세계에서 델타 변이가 확산 중인 어려운 상황에 더해 그런 일이 일어나서는 안 될 것"이라고 덧붙였다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 오미크론 변이는 세계 약 40개국, 미국 내 약 15개 주에서 발견됐다.

파우치 소장은 현재 사용 중인 코로나19 백신은 오미크론 변이로부터도 "상당한 정도의 보호를 해 준다"며 부스터샷(추가접종)을 권고했다.