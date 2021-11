[아이랑GO]영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…청년 고통지수와 대선

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

청년층 체감경제고통지수 상승과 포퓰리즘 대선공약

14일 한국경제연구원에 따르면 올해 상반기 전 연령대의 체감경제고통지수가 2015년 집계 이래 최고치를 기록했어요. 특히 취업난에 시달리는 청년층(15~29세)의 체감경제고통지수(27.2)가 가장 높았죠. 하지만 대선 후보들은 국민이 공감하고 따를 수 있는 비전 대신 ‘자영업자 피해 보상 50조원’ 등 포퓰리즘에 해당하는 공약을 내세워 미래 국민에게 돌아올 빚을 가중시킬 것이란 우려를 사고 있습니다.

Losing the young

The Korea Economic Research Institute (KERI) announced that the misery index — a barometer of economic distress felt by everyday people — was the highest, at 27.2 percent, for people aged 15 to 29 due to a critical lack of quality jobs despite the Moon Jae-in administration’s persistent efforts to win their favor.

*announce: 발표하다 *misery: 고통, 빈곤

*index: 지수 *misery index: 경제고통지수

*barometer: 지표 *distress: 고통, 곤경

*everyday people: 일반 서민 *due to~ : ~때문에

*critical: 중대한, 위태로운 *lack: 부족

*quality job: 좋은 일자리 *despite: ~에도 불구하고

*administration: 행정부 *favor: 호의, 친절, 지지

*effort: 노력

*persistent: 끊임없는, 지속적인

年轻人“痛苦指数”史上最高

韩国经济研究院14日发布的数据显示,今年上半年青年阶层(15~29岁)感受到的经济痛苦指数(27.2)为所有年龄段当中最高,这也是自2015年开始统计该数据以来的最高值。面对如此严峻的经济形势,明年总统大选的候选人却不顾民众感受,纷纷提出诸如“为个体商户提供50万亿韩币补偿”等民粹主义色彩严重的竞选承诺。