[번역기도 모르는 진짜 영어] Hellbound

‘오징어 게임’에 이어 ‘지옥’이 다시 한번 전 세계적인 흥행몰이를 하고 있다.

지난 19일 공개된 지옥은 22일 이후 지금까지 1위를 지키고 있다. 한국을 비롯해 프랑스, 인도, 대만 등 30여 개국에서 1위를 기록 중이다.

‘지옥’의 영어 제목은 Hellbound. 지옥이라는 뜻의 hell과 ‘~로 가는’ ‘~로 향하는’이라는 뜻의 접미사 bound를 합친 말이다. 따라서 헬바운드(Hellbound)는 ‘지옥으로 가는’ 정도의 의미다. 연상호 감독의 전작 ‘부산행’에 빗대 ‘지옥행’이라고 할 수도 있겠다.

bound는 다양한 용법으로 쓰인다. 여기서 bound는 접미사다. 명사 뒤에서 ‘~로 향하는’ 또는 ‘~ 때문에 움직일 수 없는’이라는 뜻을 만든다. 홈바운드(homebound)라고 하면 ‘집으로 가는(on the way home)’이라는 뜻일 때도 있고, ‘병이나 고령 때문에 집을 떠날 수 없는(unable to leave one’s house)’이라는 뜻일 때도 있다. 둘 중 어떤 뜻인지는 문맥에 따라 해석한다. Paris-bound plane은 파리행 비행기, fog-bound airport는 안개 때문에 비행기 이착륙이 어려운 공항을 말한다.

bound는 명사나 형용사, 때로는 동사로도 쓰인다. 단수형 명사일 때는 ‘높이 뛰어오름’, 복수형일 때는 ‘한계’라는 뜻이다. ‘within bounds’는 ‘한계 안에서’, ‘out of bounds’는 ‘닿을 수 없는’이라는 뜻이다.

형용사 bound는 ‘~할 것 같은’이나 ‘반드시 ~해야 하는’이다. 동사 bound는 ‘높이 뛰어오르다’ 또는 ‘한계 짓다’라는 의미다.

외신들은 드라마 ‘지옥’에 대해 다양하게 묘사하고 있다. CNN은 지난 23일 ‘South Korean dramas are killing it this year’(올해 한국 드라마 정말 끝내준다)라며 지옥을 ‘dark fantasy’라고 묘사했다. 영국 일간지 가디언은 ‘지옥’을 fantasy horror라고 소개했다. ‘넷플릭스의 또 다른 한국 판타지 호러 헬바운드가 세계적 현상이 되고 있다’고 전했다.

연상호 감독은 25일 언론 인터뷰에서 ‘지옥’을 “거대한 우주적 공포와 그것을 맞닥뜨린 인간의 모습을 다루는 코스믹 호러 장르”라고 말했다. 코스믹(cosmic)은 ‘우주의, 어마어마한’이라는 뜻이다. 코스믹 호러는 미국 작가 H P 러브크래프트(1890~1937)를 원조로 꼽는 현대 공포문학 장르다. 리들리 스콧 감독의 영화 ‘에일리언’도 러브크래프트의 영향을 받았다고 한다.