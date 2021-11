[아이랑GO]영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…잠재성장률

저출산·고령화로 한국 잠재 GDP 큰 폭 하락 전망

지난 8일 OECD 재정 보고서에 따르면 한국의 1인당 잠재 국내총생산(GDP) 성장률은 2020~2030년 1.9%에서 2030∼2060년 0.8%로 떨어질 전망인 것으로 나타났습니다. 잠재 GDP 성장률은 한 나라가 물가 상승 없이 달성할 수 있는 최대 성장률로, 국가 경제의 기초체력을 보여주는 지표입니다. 0.8%는 한국이 속한 주요 20개국(G20) 선진국 그룹 평균(1.0%)보다 낮은 수치로, 저출산·고령화로 세금을 낼 사람은 줄어들지만, 세금의 수혜를 입을 계층은 늘기 때문으로 풀이됩니다.

Tough slog

In its latest report, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) projected Korea’s potential growth rate in GDP to plunge to 1.9 percent between 2020 and 2030 and to the zero percent range between 2030 and 2060 due to Korea’s low birthrate and soaring government debt.

*slog: 고투의 시간 *OECD: 경제협력개발기구

*project: 추정하다 *potential growth rate: 잠재성장률

*GDP: 국내 총생산 (Gross Domestic Product)

*plunge: 급락하다 *low birthrate: 저출산율

*soaring: 급상승하는 *government debt: 국가부채

韩GDP潜在增长率因低生育率与老龄化问题下跌

人均国内生产总值(GDP)潜在增长率是反映一个国家经济潜力的指标。根据经合组织(OECD)11月8日发布的财政报告,2030~2060年韩国人均GDP潜在增长率预计将从2020~2030年的1.9%下跌至0.8%,这一数字也低于G20国家的平均数值(1.0%)。下跌的主要原因是低生育率和老龄化问题,这意味着交税的劳动人口越来越少,而需要使用税金的人口越来越多。