[High Collection] 창업자 엔초 페라리의 삶과 유산 담은 '그레이트 캐릭터 엔초 페라리 에디션'

몽블랑

몽블랑(Montblanc)이 ‘몽블랑 그레이트 캐릭터 엔초 페라리 에디션(Great Characters Enzo Ferrari Edition)’을 선보였다. 이탈리아의 모터 레이싱 드라이버이자 페라리 창업자인 엔초 페라리(1898-1988)의 삶과 유산을 기리는 특별한 제품이다.

몽블랑의 그레이트 캐릭터 에디션은 세계 문화·예술에 큰 발자취를 남긴 인물을 매년 한 명씩 선정해 그들에 대한 경의를 표하는 에디션을 출시하고 있다. 지난해 엘비스 프레슬리에 이어 올해는 이탈리아 자동차 브랜드 페라리를 설립한 인물인 엔초 페라리의 생애를 담았다.

‘몽블랑 그레이트 캐릭터 엔초 페라리 에디션’은 페라리의 상징인 레드 컬러를 제품 곳곳에 표현했다. 몽블랑의 상징인 스타 엠블럼을 페라리의 빈티지 자동차 그릴에서 영감을 얻은 메탈 그리드 안에 디자인해 특별함을 더했다.

또한 솔리드 골드 코팅된 닙(펜촉)에 세계에서 가장 유명한 페라리의 레이싱 자동차 중 하나인 250 GTO의 스티어링 휠과 엔초 페라리의

유명한 별명 등을 새겼다. 에디션마다 콘(펜 하단)에 엔초 페라리 와 관련된 의미 있는 날짜와 숫자를 담아 헌정을 표현했다.

몽블랑 그레이트 캐릭터 엔초 페라리 에디션 중 스페셜 에디션의 캡(뚜껑)과 배럴(몸통)은 페라리의 '로쏘 70 애니(Rosso 70 Anni)' 컬러에서 영감을 받은 프레셔스 레진 소재로 제작했다. 콘에는 의미 있는 두 개의 날짜를 새겼는데 하나는 엔초 페라리의 생일이며, 다른 하나는 1923년 그가 처음으로 레이싱에서 승리를 거둔 날이다.

캡탑의 링에는 그의 출생지와 부친 알프레도의 작업장을 나타내는 ‘OFFICINA MECCA N ICA ALFREDO FERRARI’를 새겨 넣었다. 몽블랑 엠블럼은 페라리의 고향, 모데나를 상징하는 노란색 컬러로 표현하여 의미를 더했다. 클립에는 그의 어록 중 하나인 “You cannot describe passion, you can only live it.”(열정을 설명할 수는 없다. 그저 살아갈 뿐이다.)을 새겼다.

몽블랑과 페라리 두 브랜드가 만나 새롭게 선보이는 ‘몽블랑 그레이트 캐릭터 엔초 페라리 에디션’은 이달부터 전국 몽블랑 백화점 매장 및 e-부티크(Montblanc.com)에서 만나볼 수 있다.