[KCSI 우수기업] 고객 맞춤형 마케팅과 최적의 상품·서비스

신용카드 부문

삼성카드(대표 김대환·사진)가 한국능률협회컨설팅이 발표한 2021 한국산업의 고객만족도 조사에서 신용카드 부문 1위를 차지했다.

삼성카드는 ‘A World of Trust over The Card(카드를 넘어 신뢰의 세상을 만든다)’라는 비전 아래 고객 맞춤형 마케팅과 최적의 상품·서비스를 제공한다. 또 업무 프로세스 전반에 고객의 소리를 반영하는 등 고객중심경영을 펼친다.

삼성카드는 매월 금융소비자보호 내부통제위원회를 운영하며, 정기적으로 소비자보호위원회를 개최한다. 또 회사 내 주요 부서에 ‘소비자보호 담당자’를 지정했다.

ESG 관련 활동도 강화하고 있다. 지난 5월 이사회 산하 ESG 위원회를 신설했으며, ‘ISO 14001’을 획득했다. 지난 7월에는 ESG보고서를 발간했다.

또 빅데이터 기반 고객맞춤형 서비스도 선보이고 있다. ‘AI 큐레이션’서비스를 도입하고, ‘LINK 파트너’를 오픈했다.

삼성카드는 사회공헌활동을 통해 ▶청소년교육 ▶지역기여 ▶상생협력 등 세 가지 사회적 가치를 확산시키고 있다.