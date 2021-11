"가랑이를 함께해요?"…디즈니플러스 조악한 자막에 "번역기 돌렸나"

지난 12일 한국에 상륙한 월트디즈니컴퍼니의 온라인 동영상 서비스(OTT) '디즈니플러스'가 조악한 자막 서비스로 인해 일부 사용자들로부터 조롱을 받고 있다. 마치 자동 번역기를 돌린 듯 어색하고 오역된 것이 많이 작품 몰입에 방해가 된다는 지적이다.

한 네티즌은 포털 질문방에 디즈니플러스의 콘텐츠인 '올라프의 겨울왕국 어드벤처'의 한 장면을 캡처해 올렸다. 캡처 장면은 울라프가 "함께 성에 가시지 않을래요?"(You're welcome to join us in the castle)라고 묻는 장면이지만 한글 자막 서비스에는 "가랑이를 함께해요?"라고 나온다.

이 네티즌은 "다른 영화도 마찬가지로 자막이 번역기 돌린 것처럼 엉터리"라며 "이렇게 안 뜨는 방법 없을까요?"라고 도움을 청했다.

유명 애니메이션 '심슨 가족'에서는 '역대 최고의 선수'를 뜻하는 'G.O.A.T(Greatest Of All Time)'를 '염소'로 번역한 장면까지 나왔다.

한글 자막이 문제가 되면서 네티즌 사이에서는 "구글 크롬에서는 자동번역이 설정돼 어색하게 번역되니 자동번역을 꺼야 한다"는 대처 방안이 공유됐다.

사용상 편리 기능이 부족하다는 지적도 나온다. 다른 OTT에서 서비스하는 다음화 자동 재생 기능이나 팝업 화면 재생 기능 등이 없다는 것이다.

디즈니플러스의 구독료는 월 9900원이다. 1개 아이디로 최대 7개 계정을 만들 수 있고 4개 기기에서 동시 접속할 수 있다.