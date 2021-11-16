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쟁점 된 재난지원금 해법은? 영어·중국어로 배우는 ‘쏙쏙 만평’ [아이랑GO]

중앙일보

입력 2021.11.16 06:00

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6차 재난지원금 편성될까

[박용석 만평] 물가는 날아오르고...

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10월 소비자물가 상승률이 3.2%로 9년 9개월 만에 최고치를 기록한 가운데, 이재명 더불어민주당 대선후보가 2022년 예산안 편성을 앞두고 6차 재난지원금 지급을 제안하며 여야 간 쟁점으로 떠올랐어요. 기획재정부가 제출한 내년 정부 예산안은 604조4000억원으로, 올해 본예산보다 8.3% 늘어난 역대 최대 금액입니다. 그중 재난지원금에 배정된 금액은 ‘0’이죠. 이를 실행하려면 본예산 지출액을 대규모 늘리거나, 내년에 추가경정예산안을 새로 편성하는 방법뿐입니다.

Soaring prices, dawdling government

쏙쏙 만평.

쏙쏙 만평.

As the Moon Jae-in administration failed to control soaring prices, Lee Jae-myung, the presidential candidate for the ruling Democratic Party, wants the government to dole out more universal relief grants to help him win the election on March 9.

*administration: 행정부                    *fail: 실패하다, 하지 못하다
*control: 통제하다, 지배하다             *soaring: 날아오르는, 치솟는
*prices: 물가                               *presidential candidate: 대통령 선거 후보
*dole out: ~을 조금씩 나눠주다          *universal: 보편적인, 일반적인
*relief grant: 재난지원금                  *election: 선거
*conqueror: 정복자                       *incarnation: 화신
*execute: 처형하다                       *opponent: 반대자
*physicist: 물리학

第六轮灾难补助提议引发朝野论战

쏙쏙 만평.

쏙쏙 만평.

韩国10月份消费者物价指数涨幅高达3.2%，创下近十年来的最高纪录。执政党共同民主党下届总统候选人李在明日前提议,在2022财年预算案中追加用于发放第六轮灾难补助金的预算，引发朝野论战。由企划财政部编制的2022财年预算案总金额高达604.4万亿韩币，同比增长8.3%，创下历史新高。但目前的预算案中并未包含灾难补助的相关预算，因此如果要发放新一轮的补助，只能进一步扩大预算规模，或者通过明年编制补充预算的方式实现。

*물가는 날아오르고…   物价“飞上天”…
*정부     政府
*재난지원금    灾难补助金
*물가     物价
*飞上天    [fēi shàng tiān]   날아오르다.
*灾难补助金   [zāi nàn bǔ zhù jīn]  재난지원금.
*物价    [wù jià]    물가.
*朝野    [cháo yě]    여당과 야당.
*论战    [lùn zhàn]    논쟁.
*总统候选人   [zǒng tǒng hòu xuǎn rén]  대선후보.
*补充预算   [bǔ chōng yù suàn]   추가경정예산.

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