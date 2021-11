쟁점 된 재난지원금 해법은? 영어·중국어로 배우는 ‘쏙쏙 만평’ [아이랑GO]

6차 재난지원금 편성될까

10월 소비자물가 상승률이 3.2%로 9년 9개월 만에 최고치를 기록한 가운데, 이재명 더불어민주당 대선후보가 2022년 예산안 편성을 앞두고 6차 재난지원금 지급을 제안하며 여야 간 쟁점으로 떠올랐어요. 기획재정부가 제출한 내년 정부 예산안은 604조4000억원으로, 올해 본예산보다 8.3% 늘어난 역대 최대 금액입니다. 그중 재난지원금에 배정된 금액은 ‘0’이죠. 이를 실행하려면 본예산 지출액을 대규모 늘리거나, 내년에 추가경정예산안을 새로 편성하는 방법뿐입니다.

Soaring prices, dawdling government

As the Moon Jae-in administration failed to control soaring prices, Lee Jae-myung, the presidential candidate for the ruling Democratic Party, wants the government to dole out more universal relief grants to help him win the election on March 9.

*administration: 행정부 *fail: 실패하다, 하지 못하다

*control: 통제하다, 지배하다 *soaring: 날아오르는, 치솟는

*prices: 물가 *presidential candidate: 대통령 선거 후보

*dole out: ~을 조금씩 나눠주다 *universal: 보편적인, 일반적인

*relief grant: 재난지원금 *election: 선거

第六轮灾难补助提议引发朝野论战

韩国10月份消费者物价指数涨幅高达3.2%,创下近十年来的最高纪录。执政党共同民主党下届总统候选人李在明日前提议,在2022财年预算案中追加用于发放第六轮灾难补助金的预算,引发朝野论战。由企划财政部编制的2022财年预算案总金额高达604.4万亿韩币,同比增长8.3%,创下历史新高。但目前的预算案中并未包含灾难补助的相关预算,因此如果要发放新一轮的补助,只能进一步扩大预算规模,或者通过明年编制补充预算的方式实现。