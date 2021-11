‘왕년의 미국 차기 대통령 앨 고어입니다.(I used to be the next president of USA.)’

2000년 미국 대선에서 아들 부시에게 패한 고어는 2006년 다큐멘터리 영화 ‘불편한 진실’에서 자신을 이렇게 소개한다. 폭소가 터지자 ‘그렇게 웃긴 말이라고 생각하진 않습니다만’이라고 덧붙인다. 둘 다 농담인데 모두 맞는 말이다. 전국 득표에서 50만 표 넘게 이기고도 선거인단 수에서 졌다. 그러곤 단박에 패배를 인정했다. 우리는 노무현 후보에게 꺾인 한나라당이 당선무효 소송으로 치고 나오던 즈음이다. 두 나라 정치엔 차이가 컸다.

지금은 미국도 아니다. 패배를 인정하지 않는다. 내 편 잘못엔 무조건 눈 감지만 저쪽은 무슨 짓을 하든 비호감이다. 민주·공화 양당 유권자의 4분의 3이 기본적 사실을 놓고도 서로 의견 일치가 안 된다고 한다. 지난주 ‘전ㆍ현직 대통령 대리전’으로 치른 버지니아 주지사 선거가 그렇다. 버지니아는 전통적으로 민주당 텃밭이고 1년 전 대선에서 바이든 대통령이 크게 이겼다. 그런데 이번엔 ‘트럼프의 푸들’로 불린 공화당 후보가 승리했다. 트럼프 지지층이 더 강하게 결집했다. 여당인 민주당은 곧장 '부정선거 태스크포스'를 꾸렸다.

어영부영 K-정치를 따라 배웠다. 우린 대선 때마다 불복의 역사다. 독재 정권 시절엔 광범위한 선거 부정이 있었으니 당연한 일이다. ‘내가 정신적 대통령’이란 말이 먹혔다. 민주화 이후에도 30%대 득표로 당선돼 반대쪽이 결과를 받아들이기 힘들거나 ‘김대업 병풍 때문에 억울하게 졌다’는 정서가 확산됐다. 그 다음도 내리 지역·진영·세대 싸움으로 뒤엉켜 '국민 대통령'이 어려웠다. 이번엔 역대급이다. 무조건 상대편 안되는 게 최대 목표인 유권자끼리의 대결이다.

어느 쪽이 이기든 지금 미국과 비슷한 모양이 될 텐데 그 정도면 정말 다행이다. 어쨌든 선거다운 선거는 치렀다는 뜻이다. 문제는 진 쪽이 '선거답지 못한 선거였다'고 불만이 터질 경우다. 150년 전 미국에선 그런 마음들이 모여 전쟁을 일으켰다. 링컨이 유효 투표의 40%도 못 얻었지만 선거인단 과반 득표로 대통령에 당선되자 남부 주들이 선거 결과를 받아들이지 않았다. 말하자면 대선에 불복했다.

물론 오래전 남의 나라 얘기다. 지금 우린 당연히 다르다. 이미 몇 차례나 정권 교체를 만들어 냈다. 그런데 따지고 보면 근본적으론 진 쪽이 참아낼 수 있는 정도였기 때문이다. 그걸 위해 역대 정권은 시늉뿐이라도 선거 중립을 의식했다. 권위주의 정권으로 비판 받은 노태우 정부조차 대선을 앞두고 교육자인 현승종을 총리로 세웠다. 여당 인사를 내각에서 빼고 내무ㆍ법무부 장관은 물론 안기부장까지 바꿨다. 대통령은 여당을 탈당했다.

5년 전 대선 때 ‘거국중립내각’을 가장 먼저, 제일 강하게 요구한 사람은 야당을 이끌던 문재인 대통령이다. 그렇게 탄생한 정권에서 청와대 출신 정부 고위직 공무원이 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받고 있다. 여당 소속 총리에 선거관리 주무 부처인 법무ㆍ행안부 장관은 여당 의원이다. 검찰ㆍ경찰과 중앙선관위·국민권익위는 물론 대법원까지 정치적 편향이 심각하다는 소리를 듣는다. 독재 시절에도 없던 일이다. 더구나 얼마 전 국회의원 총선 때의 부정 선거 시비는 아직 끝나지도 않은 상황이다.

‘요소수가 요소 비료인 줄 알았다’는 황당 고백까지 흘러나온 나태하고 방만한 정부다. 마스크건 백신이건 부동산이건 모두 같다. 여기까진 무능한 거다. 하지만 선거 공정성이 무너졌다는 의심이 보태지면 다르다. 민주주의 자체를 위협한다. 임기 내내 수십조원씩 빚 내 돈 뿌리는 정책을 거듭하다 급기야 여당 대선 후보의 지원금에 꿰맞추려 ‘납세 유예’까지 떠올리는 건 선거 중립이 아니다. 5년 전 그토록 절실했던 선거 중립 내각이 당장 나와야 한다. 여야 후보가 모두 선출된 지금이야말로 기회다.

