사우디로 날아간 이재명 국제특보단장 "다음달 요소 2000t 확보 가능"

이재명 더불어민주당 대선후보 캠프의 국제통상 특보단장으로 임명된 김현종(사진 왼쪽) 전 대통령 외교안보특별보좌관이 사우디아라비아에서 다음달 초까지 2000t의 요소를 수입할 수 있다고 밝혔다.

이재명 "애 쓰셨다, 감사하다" 화답

김 특보단장은 10일 자신의 페이스북 글을 통해 “이재명캠프 국제통상 특보단장으로서 첫 메시지를 올린다”면서 이같이 밝혔다. 김 특보단장은 “오늘 사우디아라비아에 날아와 SABIC의 Yousef Benyan 대표이사를 만났다"며 "(SABIC에서) 우선 12월 초까지 요소 2000톤 수출이 가능하다. 요소에 물을 부으면 요소수가 되는 데 투입량이 세 배이니 6000톤”이라고 설명했다. 통상 국내 요소수 하루 소비량은 600~900t으로 추산된다.

그는 “가격 등의 조건을 고려해야 되지만 향후 연간 8만톤까지 수출이 가능하다”면서 “수입처의 다변화가 필요하다”고 강조했다. 이어 "Yousef Benyan 대표이사는 과거 아시아에서 5년간 거주했고 한국과 일한 경험이 많아서 한국에 대해 매우 호의적이다. 특별히 신경을 써서 조건에 맞추도록 노력하겠다고 언급했다”고 전했다.

김 특보단장은 글 말미에 “마음에 늘 새기고 있는 영어격언 하나를 소개한다. He does the hard right against the easy wrong(쉽지만 잘못된 길보다 어렵지만 옳은 길을 택해야 한다)”이라고 적으며 “이재명 후보는 그런 역량이 있다”고 강조했다.

그는 “수년 전 일본정부는 반도체 필수 부속인 불화수소와 포트레지스트 수출을 제한해 우리 반도체산업을 곤경에 빠뜨리려고 했다”며 “그 때는 우리가 잘 대처했지만 이런 파고는 앞으로 계속될 것이다. 장기적인 대비가 꼭 필요하다”고 설명했다. 김 특보단장은 2019년 7월 일본이 우리나라에 대해 반도체 주요 3개 품목 수출규제 조치를 단행했을 당시 청와대 국가안보 2차장으로 재임하며 일본과 첨예한 대립각을 세운 바 있다.

김 특보단장은 “중국은 오래전 종합적인 안보체계를 수립했고 일본은 경제에 안보개념을 강화한 경제안전보장실을(2019년) 설치했다”면서 “우리나라는 이에 대응해 더 우수한 시스템을 하루속히 구축해야한다”고 주장했다.

이재명 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "김현종 단장님 애 쓰셨다"며 "요소수 부족상황 해결에 큰 도움이 될 것"이라고 화답했다.