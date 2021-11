[아이랑GO]영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…통신 장애

KT 네트워크 장애로 드러난 초연결 사회의 취약점

지난달 25일 오전 11시 20분경부터 전국 곳곳에서 KT의 유·무선 인터넷이 중단됐습니다. 유선통신 시장에서 41%(940만 명), 무선에서 24%(1700만 명)를 점유한 KT의 네트워크 장애는 아현지국 화재사고 이후 3년 만인데요, KT 측은 장애 발생 원인을 두고도 말을 바꿔 혼란을 키웠습니다. 이날 KT 네트워크 장애로 학교 수업이나 신용카드 사용 등은 물론 119 신고까지도 차질이 생기면서 네트워크로 사람·데이터·사물 등을 연결한 ‘초연결 사회’의 취약점이 드러났습니다.

Blackout

Korea was unplugged for about an hour on Monday as KT’s networks stopped working due to a technical error by the country’s second largest carrier.

*unplugged: 연결이 끊긴 *network: 망

*technical error: 기술적 오류 *carrier: 전화나 인터넷 서비스를 제공하는 회사

韩国电信网络故障凸显超链接社会脆弱性

10月25日上午11时左右,韩国电信公司(KT)网络服务突然发生故障,全国范围内出现大面积网络瘫痪。韩国电信公司在韩国有线网络服务领域市占率高达41%(940万),移动互联网领域市占率也达24%(1700万),三年前该公司也曾因火灾出现过网络瘫痪问题。此次网络瘫痪影响范围甚广,学校、商户、119安全中心都受到不同程度的影响,而这也凸显了当前“超链接社会”的脆弱性。