[2021 대한민국 하이스트 브랜드] 코로나19 항공사 안전 평가 최고 등급 받아

싱가포르항공

싱가포르항공이 브랜드스탁이 조사·평가한 2021 대한민국 하이스트 브랜드에서 항공사 부문 1위에 선정됐다.

싱가포르항공은 평균 기령 5년 2개월의 최신 기종 비행기로 동남아·미주·호주·유럽 등 전 세계 34개국 93개 도시의 네트워크를 보유하고 있는 글로벌 프리미엄 항공사다. 코로나19 사태 이후 여러 방역 조치를 도입해온 싱가포르항공은 세계 최대 항공사 서비스 평가기관 스카이트랙스(Skytrax)에서 시행한 코로나19 항공사 안전 평가(Covid-19 Airline Safety Audit)에서 최고 등급인 5성 항공사로 선정됐다.

또한 싱가포르항공은 ‘2021 스카이트랙스 세계항공대상’에서 세계 최고의 퍼스트 클래스(World‘s Best First Class)’ 및 ‘세계 최고의 승무원(World’s Best Cabin Crew)‘ 부문에서 1위를 차지하며 기내 좌석 및 서비스 부문의 경쟁력을 인정받았다.

싱가포르항공은 기내 접촉을 최소화하고 편의성을 높이기 위해 대부분 서비스를 디지털로 전환했다. 또한 모바일 앱을 이용해 출발 전 기내식 코스 확인, 기내 수하물 반입 여부 등 다양한 서비스를 제공한다.