한·중·일 대학교류 사업 '캠퍼스 아시아' 아세안으로 확장

한국·중국·일본 3국 대학간 복수학위를 활성화하기 위한 '캠퍼스 아시아' 사업에 20개 사업단이 선정됐다. 국내에서는 서울대·부산대·고려대·연세대 등이 해외 대학과 짝을 지어 참여한다. 특히 올해부터는 3국 외에 동남아시아국가연합(ASEAN) 대학도 참여한다.

교육부와 한국대학교육협의회는 2일 2021년 캠퍼스 아시아(CAMPUS Asia·Collective Action for Mobility Program of University Students in Asia) 확장사업 선정 최종 결과를 발표했다. 각국별 심사를 거쳐 20개 신규 사업단이 정해졌다. 국내에선 기존에 참여하던 고려대·부산대·서울대·연세대·성균관대 외에도 한국외대·한국교원대·부경대가 새롭게 선정됐다.

캠퍼스 아시아 사업은 한·일·중 정상회의에서 제안·채택돼 3국간의 대학원생·대학생 교류 프로그램으로 시작됐다. 아시아에도 유럽의 에라스무스 프로그램 같은 학생 교환 프로그램을 만들어 보자는 취지다. 2011년부터 올해까지 시범사업과 본사업을 거치며 497명이 복수학위를 취득했다.

3국간 복수학위 프로그램, 동남아 대학도 참여해 확장

올해부터는 사업이 더 커졌다. ASEAN 대학도 참여하는 '캠퍼스 아시아 플러스'로 사업을 재편했다. 고려대-와세다대-북경대끼리 진행하던 복수학위 제도에 싱가포르의 난양공과대도 함께하고, 연세대-오사카대-북경대 등이 함께하던 프로그램엔 태국의 마히돌대도 참여하게 되는 식이다.

5개국 이상의 대학이 참여하는 프로그램도 있다. 한국교원대는 츠크바대(일본)·화동사범대(중국)·콘캔대(태국)·말레이시아테크놀로지대(말레이시아)·인도네시아반둥테크놀로지연구원(인도네시아)과 함께 프로그램을 운영한다. 한국외대는 히로시마대(일본)·북경사범대(중국)·장춘대(중국) 뿐 아니라 인도네시아교육대(인도네시아)·까셋사트대(태국)과도 함께 교육에 나선다.

이번 사업은 2026년까지 5년간 추진된다. 선정 대학에는 5년에 걸쳐 6억원 가량의 프로그램 운영비를 준다. 파견 학생은 체재비뿐 아니라 정착지원금·긴급보조비도 지원받는다.

정종철 교육부차관은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황으로 한·일·중 3개국 및 아세안 참여 국가 간 교육 분야 협력 강화와 인적교류가 더욱 중요해지고 있다"며 "국제 인재 양성을 위한 지원에 적극적으로 나서겠다"고 했다.