‘3% 물가’로 영어·중국어 실력 3% 올리자…이번주 쏙쏙만평은? [아이랑GO]

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

10년 만에 3%대 물가 시대 눈앞

이달 소비자물가 상승률이 3%대에 진입할 것으로 전망되면서 2012년 2월(3.0%) 이후 약 10년 만에 ‘3% 물가 시대’를 맞이할 가능성이 커졌습니다. 주요 경제부처에 따르면 최근 물가 상승은 국제 원자재 값 상승과 원·달러 환율의 영향에 따른 것인데요. 국제 유가가 7년 만에 최고치를 기록하고, 석탄·석유제품(2.1%), 화학제품(0.4%) 등 원자재 수요가 늘며 높은 가격대를 형성한 데다 원화가치가 하락(수입 물가는 상승)하락하고 있습니다. 정부는 물가 상승을 막기 위해 품목별 가격 관리와 유류세 인하 등을 고려 중입니다.

Double whammy

Koreans are suffering from soaring prices of food and energy after a nearly two-year battle against Covid-19.

*double whammy: 이중고 *suffer from~ : ~로 고통받다

*soaring: 급상승하는 *nearly: 거의

10月份物价涨幅或突破3%

10月份消费者物价涨幅预计将会突破3%,这将是2012年2月份(3.0%)之后,近十年来首次突破3%。政府相关部门表示,近期物价上涨主要是由全球原材料价格上涨以及韩币贬值所导致。目前国际油价不断上涨,创下七年来最高纪录,煤炭、石油制品(2.1%),化学制品(0.4%)等原材料也因需求上升导致价格上涨,但目前韩币持续贬值,物价管控形势空前严峻。政府表示,将会对部分消费品价格进行管控,同时也在考虑采取下调燃油税等应对措施。