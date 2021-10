보좌관이 불편한 질문 끊자 "비켜"…파월이 존경받게된 이 장면 [뉴스원샷]

큰 별이 졌다. 콜린 파월 전 미 국무장관이 18일(현지시간) 코로나19 합병증으로 세상을 떠났다.

별세 소식이 전해진 직후 트위터에서 회자된오래된 영상이 있다. 그가 국무장관이던 2004년 5월 CBS 방송 ‘Meet the Press’의 진행자 팀 러서트와 인터뷰하는 영상이었다. 러서트는 미국 워싱턴, 파월은 요르단에서 위성으로 연결한 인터뷰였다.

당시는 이라크 포로 학대 사건 이후 조기 철군 필요성 등이 제기되던 민감한 시기였다. 그런데 인터뷰 말미에 러서트가 “마지막으로 묻고 싶은 것은 장관님이 2003년 유엔 연설에서…”라며 질문을 하는 도중 파월 전 장관이 갑자기 화면에서 사라지는 황당한 상황이 발생했다.

누가 카메라를 돌려버린 것. 화면에는 바다와 바람에 흔들리는 야자수만 잡혔다.

그리고 들려온 한 여성의 목소리. “인터뷰 끝났어요.” 목소리의 주인공은 에밀리 밀러 장관 공보보좌관. 이후 몇십초 동안 이런 대화가 오갔다.

파월 : 에밀리, 저리 비켜요. (get out of the way) 카메라 이쪽으로 다시 돌리세요.