아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

후원금 횡령 의혹

검찰이 전 정의기억연대(정의연) 이사장 윤미향 무소속 의원의 횡령 혐의를 파악했습니다. 검찰은 윤 의원이 이사장 재직 당시 허위로 서류를 작성해 정부와 지방자치단체로부터 보조금을 타내고, 일본군 '위안부' 피해자 후원금 약 1억여 원을 사적으로 사용한 것으로 보고 있습니다. 윤 의원은 보조금 관리에 관한 법률과 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 위반 등 8개 혐의로 지난 8월 기소됐으나, 모든 혐의를 부인하고 있습니다.

Donation Game

Rep. Yoon Mee-hyang, former head of the Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan, allegedly used donations to pay for massages, traffic fines and snacks, according to an opposition lawmaker Tuesday.

*former: 예전의, 이전의 *justice: 정의

*remembrance: 기억 *slavery: 노예

*allegedly: 주장하는 바에 따르면 *donation: 기부

*massage: 안마 *traffic fine: 교통범칙금

*snack: 간식 *according to~ : ~에 따르면

*opposition lawmaker: 야당 의원 *defeat: 패배시키다

*Protestant: 신교도 *nobleman: 상류층

*independence: 독립 *fleet: 함대

尹美香涉嫌挪用善款

去年9月,正义记忆连带(正义连)前理事长、无党派国会议员尹美香因涉嫌挪用善款被检方起诉。日前,检方掌握的部分案件细节也被公之于众。检方认为尹美香议员在担任正义连理事长期间,不仅使用虚假材料骗取政府补助,还擅自挪用日军慰安妇受害者善款,金额超过一亿韩币。目前案件还在审理当中,尹美香议员否认了检方指控的所有罪名。