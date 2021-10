[아이랑GO]영어·중국어 실력 쏙쏙 올려주는 쏙쏙 만평…전기요금

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

전기요금 인상

정부와 한국전력이 지난 10월 1일부터 전기요금을 인상했습니다. 2013년 11월 이후 약 8년 만인데요, 4분기 전기요금을 전 분기 대비 kWh당 3원 인상했는데, 이를 적용하면 월평균 350kWh를 사용하는 4인 가구 전기료는 매달 최대 1050원이 오르게 됩니다. 전기요금 인상을 시작으로 도시가스·수도 등 공공요금이 줄줄이 오를 거란 우려가 나오자 정부는 연말까지 공공요금을 최대한 동결하겠다고 밝혔습니다.

Inconsistency

Shortly after the Moon Jae-in administration doled out Covid-19 relief grants to nearly all Koreans in September, it decided to raise utility fees starting with electricity bills from October as a result of its reckless policy of phasing out nuclear reactors to keep a campaign promise.

*inconsistency: 모순, 불일치, 일관성 없음 *shortly after: 직후에, 곧

*dole out~: ~을 조금씩 나눠주다 *relief: 구호품, 구호물자

*grant: 보조금, 지원금 *nearly: 거의

*raise: 인상하다 *keep: 지키다

*utility: 전기·수도·가스 등 공익사업

*fee: 요금

*utility fee: (전기·수도·가스 등) 공공요금

*electricity bill: 전기요금

*as a result of~: ~의 결과로

*reckless: 무모한, 신중하지 못한

*phase out~: ~를 단계적으로 폐지하다

*nuclear reactor: 원자로

*campaign promise: 선거공약

电费时隔8年再次上涨

政府和韩国电力公社决定,自10月1日起上调电费收费标准。这是自2013年11月上调之后,时隔八年再次进行的调整。上调后,每度电电费较此前增加3韩币,如果按照一个四口之家的每月平均电力使用量(350度)计算,电费将会较此前上涨1,050韩币。很多人担心以此次电费上涨为始,煤气、自来水等其他公共事业费用也将轮番上涨。对此,政府表示,在年底之前将会尽全力冻结其他公共事业费用,杜绝跟风涨价。