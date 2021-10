前독일 장관이 "일본해는 일본해, 국제가 인정" 이 영상 정체

일본 정부가 국제사회를 향해서 동해를 ‘일본해(Sea of Japan)’로 부르도록 소셜미디어를 활용한 공세를 펼치고 있다.

일본 외무성은 ‘일본해 – 국제사회가 공인한 유일한 이름(Sea of Japan -The one and only name recognized by the international community)’이라는 제목의 영상을 지난달 27일 유튜브에 올렸다. 해당 영상은 영어, 스페인어, 이탈리아어, 아랍어 등 10개 언어의 자막을 제공한다.

영상에서는 먼저 프란츠 요제프 융 전 독일 국방장관의 발언이 나온다. 그는 “지중해가 지중해인 것처럼 일본해가 일본해라는 것을 유럽인들은 알고 있다”고 말한다.

이어 ‘일본해라는 명칭은 일본 쇄국 시대 시절 유럽에서 사용됐고, 그 후 국제사회에 널리 퍼졌다’는 내레이션이 나온다. 내레이션은 “일본해는 일본이 붙인 명칭이 아니다”라고 강조한다.

영상은 외무성이 영국·미국·러시아·독일·프랑스 등 5개국의 고지도를 조사한 결과 19세기에 발행된 지도의 약 90%가 일본해라는 표기를 사용한다고 주장한다. 또 국제연합(UN)이 2004년에 공식문서를 통해서 일본해를 표준 지명으로 사용해야 한다는 방침을 확인했다는 주장 등도 덧붙였다.

국제수로기구(IHO)는 지난해 디지털 표준 해도(海圖)에 동해나 일본해 같은 명칭이 아닌 고유 식별번호를 표기하는 새로운 방식(S-130)을 도입하기로 했다. 그러나 영상은 이런 사실은 제외하고, 기존 표준(S-23)에서 동해를 일본해로 단독 표기돼 있다는 점 등만 강조했다.

아울러 요제프 융 전 장관이 “스페인 사람이 지중해를 스페인의 동쪽에 있다는 이유로 동해로 변경하려 한다면 어떨까”라며 “일본해라는 명칭을 변경하려는 것은 국제관행의 현상을 일방적으로 바꾸려는 것으로, 이러한 시도를 허용해선 안 된다”고 말하는 내용도 영상에 담겼다.

일본 정부는 최근 갈등 현안에서 자신들의 주장을 알리기 위해 유튜브 등 소셜미디어를 활용하고 있다.

일본은 후쿠시마 원전 오염수를 다핵종(多核種)제거설비(ALPS)로 거른 후 희석해 바다에 배출하는 구상은 안전하다는 취지의 영상을 올리기도 했다. 또 일본 군국주의를 상징하며 태평양 전쟁 패전 때까지 일본군의 군기로 사용된 ‘욱일기’가 일본 문화의 일부라는 취지의 영상도 제작했다.