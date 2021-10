[아이랑GO]영어·중국어 실력 쏙쏙올려주는 쏙쏙 만평…재난지원금

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

코로나 상생 국민지원금

소득기준 하위 88% 국민에게 1인당 25만원씩 주어지는 코로나19 상생 국민지원금이 12일 만에 대상자의 약 90%에게 지급됐습니다. 이의신청 건수 역시 가파르게 상승해 30만 건에 달해, 지급 기준 형평성 논란 가중과 함께 보편·선별 복지 논쟁 재점화로 이어지고 있습니다. 정부와 여당은 악화하는 민심을 고려해 ‘애매한 경우라면 지원금을 최대한 준다’는 방침을 정했는데요. 소득 하위 88%에서 90%로 사실상 기준을 완화했다는 설명입니다.

Both bewildered

After public complaints about the government’s plan to give relief grants to the lower 88 percent income brackets, the liberal Moon Jae-in administration all of a sudden decided to raise the threshold to 90 percent.

*bewildered: 당혹한, 얼떨떨한 *complaint: 불평

*relief: 구호 *grant: (정부가 주는) 보조금

*income: 소득 *bracket: (가격, 연령, 소득 등의) 계층(대역)

*liberal: 진보적인 *administration: 행정부

*all of a sudden: 갑자기 *threshold: 문지방, 한계점

新冠疫情国民补助金

政府决定以收入为标准,给收入排在后88%范围内的国民,每人发放25万韩币的新冠疫情国民补助金。开放申请后,12天内就有超过90%的补助对象领取了该补助。但也有超过30万未能达到领取标准的国民提出了申诉,再次引发民众对补贴标准公平性的质疑。为安抚民心,政府和执政党决定放宽审查标准,对大部分认为具有争议的申诉个案,都予以补发,因此实际上有超过90%的民众领取到了该补助金。