[코로나19의 모든 것] 9. 바이러스 변이

중앙일보 코로나19 아카이브 ‘코로나19의 모든 것’ 코로나19 팬데믹 정보를 한 곳에 모았습니다. 2019년 12월 31일 중국 우한에서 첫 확진자가 보고된 이후 1년 9개월 동안 국내외에서 발생한 발자취를 담은 중앙일보만의 ‘백과사전’입니다. 코로나19 기원부터 사회적 거리두기 변화, 백신 접종 현황까지 우리가 어떻게 코로나에 대응해왔는지 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 방역을 둘러싼 논란과 사회ㆍ경제ㆍ문화적 변화까지 총 12개의 주제로 나눠 코로나19의 모든 것을 담았습니다. 더 궁금한 내용은 댓글로 남겨주시면 확인 후 빠르게 답변 드립니다.

1) 바이러스

○구성

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 유발하는 바이러스는 SARS-CoV-2이다. 바이러스 게놈은 약 3만개의 뉴클레오티드로 구성되어 있다. 뉴클레오티드는 DNA나 RNA 같은 핵산을 이루는 단위체를 말한다. 바이러스는 숙주가 없으면 무생물에 가깝지만, 숙주세포만 있으면 생물 흉내를 내며 진화한다.

○진화

인간과 동물을 넘나드는 이종 전염 과정에서 변이를 거쳐 강력한 신종 바이러스로 진화한다. 코로나19 바이러스는 표면 돌기인 스파이크 단백질이 우리 몸의 ACE2라는 수용체와 결합해 침투한다. 백신이나 치료제는 이 결합을 막는 원리를 활용한다. ACE2 수용체 대신 바이러스와 결합해 침투를 무력화한다.

○변이

반대로 수용체와의 결합이 더 잘 되게 하거나 백신이나 치료제가 바이러스와 결합하지 못하게 되면 큰 문제가 발생한다. 이게 바이러스 변이다. 바이러스가 세포를 감염시키면 수천 개의 자기 복제를 한다. 그 과정에서 돌연변이가 생긴다. 일부 돌연변이는 전염성이 강해져 쉽게 번진다. 더 강력해지기도 한다. 코로나19 변이 바이러스는 스파이크 단백질에서 주로 발생한다. 스파이크 단백질은 바이러스의 침입을 도와주는데, 이로 인해 전파력·치명률이 달라진다.

2) 바이러스 구분

○기관별

세계보건기구(WHO)는 변이 바이러스를 VOC(우려변이, Variant Of Concern)와 VOI(관심변이, Variant Of Interest)로 나눈다. WHO는 변이 바이러스가 기존의 코로나19 바이러스보다 전파성이 증가하거나 중증도에 변화가 있는 경우, 백신과 치료제 등의 유효성 저하가 확인되는 경우 우려변이로 지정한다. 한국 질병관리청은 VOC를 주요변이로, VOI를 기타변이로 부른다. 미국 질병통제센터(CDC)는 VOI, VOC, VHC(고위험 변이 바이러스, Variant of High Consequence)로 구분한다.

○우려변이

현재까지 우려변이(VOC)로 지정된 코로나10 변이 바이러스는 4종이다. 각각 영국과 남아프리카공화국, 브라질, 인도에서 처음 발견돼 ‘영국 변이’처럼 해당 지명을 이름으로 사용했다. WHO는 우한 폐렴을 코로나19 감염병으로 바꿔 부르기로 한 것과 같은 이유로 이들 변이의 이름에 그리스 문자를 붙이는 새로운 명칭체계를 2021년 5월 31일 발표했다. 이에 따라 해당 변이 바이러스는 알파·베타·감마·델타로 불리게 된다.

○관심변이

관심변이(VOI)로 지정된 변이 바이러스는 입실론형(미국 캘리포니아), 제타형(브라질), 에타형(영국·나이지리아), 이오타형(미국 뉴욕), 카파형(인도 유래), 람다(페루 유래) 등이 있다. 이중 람다 바이러스는 8월 중순까지 일본을 포함한 36개국에 확산돼 주목을 끌고 있다.

3) 주요 변이

○알파

주요 변이 중 알파 변이 바이러스, 델타 변이 바이러스가 큰 문제를 일으킨다. 알파 변이는 영국에서 유래한 코로나19의 첫 변이 바이러스이다. 2020년 10월 처음 발견돼 그해 12월 18일 WHO가 우려변이로 지정했고 그달 중순 빠르게 퍼지기 시작했다. 영국에서 코로나19가 확산한 배경에는 알파 변이가 있다. 중국 우한에서 발견된 첫 바이러스보다 감염력이 82%, 독성은 61% 높다.

○델타

델타 변이가 가장 강력하다. 2020년 10월 인도에서 발생했고 2021년 5월 우려변이로 지정됐다. 감염력은 초기 바이러스보다 198% 높다. 치명률도 더 높다고 알려져 있지만 아직 확실하게 정립되지 않았다. 델타 변이는 2021년 7월 세계 거의 모든 국가에 퍼지면서 코로나19의 양상을 바꿔놓았다. 백신 접종률이 낮은 나라는 물론 미국·영국·이스라엘 등 접종률이 높은 나라에도 크게 번지고 있다. 백신 접종을 완료한 사람도 감염시키는 돌파 감염을 야기한다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 2021년 7월 말 “그동안 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과의 싸움에서 우리가 어렵게 이뤄 놓은 것들을 다 잃을 위험에 처했다”며 “최근 4주간 세계 6개 대륙 중 5곳에서 코로나19 감염이 80% 늘었다. 많은 나라에서 의료 시스템이 무너지고 있다”고 경고했다.

4) 델타 변이 영향

○신규 확진자 재확산

델타 변이가 빠르게 확산하면서 6월 한때 20만 명대까지 떨어졌던 세계 하루 신규 확진자는 7월 말~8월 초 50만∼60만 명대로 늘었다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 “델타 변이가 현존하는 바이러스 중 전파력이 가장 강력한 축에 속한다. (코로나19와) 전쟁 양상이 완전히 변했다”고 분석했다. 로셸 월렌스키 CDC 국장은 “델타 변이는 우리가 아는 바이러스 중 전파력이 가장 높은 수준이다. 델타 변이는 심각하다”고 평가한다.

○감염 시 증상 악화

델타 변이는 기존 코로나19 백신으로 방어가 가능한 것으로 알려지지만, 다른 변이 바이러스보다 전파 속도가 빠른 데다 더 심각한 증상을 유발하는 것으로 알려져 있다. 실제로 인도를 비롯해 델타 변이가 확산된 지역의 코로나19 환자들은 복통, 메스꺼움, 구토, 식욕 상실, 청력 상실, 관절 통증을 겪는 것으로 알려졌다. 여기에 세계적으로 빠른 백신 접종률을 기록하고 있는 영국은 델타 변이에 의한 피해가 속출하자, 당초 2021년 6월 21일로 예정됐던 방역 규제의 전면 해제 시점을 7월 19일로 한 달가량 연기하기도 했다.

5) 국내 변이 현황

국내에서도 8월 2일 델타변이 확진자가 첫 발견된 이후 빠르게 번지고 있다. 변이 바이러스 여부는 코로나19 확진 판정을 받은 사람을 샘플 조사해 확인한다. 9월 셋째 주 3033명을 샘플 조사한 결과 이 중 98.2%에서 델타 변이 바이러스가 검출될 정도로 우세 종이 됐다.