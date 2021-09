[아이랑GO]영어도 쏙, 중국어도 쏙…쏙쏙만평 ‘자영업자 차량 시위’

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

살려달라 울었더니

자영업자들이 코로나19 사회적 거리두기 한 달 재연장에 반발하며 심야 차량 시위에 나섰습니다. 전국자영업자비상대책위원회(자대위)는 ▶'위드 코로나' 전환 ▶다중이용업종에만 강제되는 영업시간 규제 철폐 ▶인원 제한 규정 폐지 ▶신속한 손실 보상 등을 요구했습니다. 경찰은 ‘미신고 집회’라며 불법 집회에 준해 대응해, 경적 사용에 대한 범칙금(4만원)을 부과하기도 했습니다.

Double whammy

When thousands of pandemic-stricken mom-and-pop store owners protested against the government’s overly stringent social distancing rules in their cars on Wednesday, some police officers levied a 40,000-won($34) fine for disturbing traffic.

*double whammy: 이중고 *pandemic: 팬데믹(감염병 세계적 유행)

*-stricken:~에 시달린, ~로 고통받는 *mom-and-pop store: 구멍가게,소규모 자영업자

*owner: 소유자 *protest: 항의하다, 이의를 제기하다

*overly: 지나치게 *stringent: 엄중한, 절박한

*social distancing: 사회적 거리두기 *levy: 부과하다

*fine: 벌금 *disturb: 방해하다

*traffic: 교통 *peaceful: 평화로운

*settlement: 합의, 해결 *hostage: 인질

得到的居然不是帮助…

个体商户为抗议政府延长实施防疫措施,于9月8日晚集结车队进行了示威。此次示威的组织机构韩国个体商户紧急对策委员会向政府提出▶转换为“与新冠病毒共存”模式;▶取消营业时间限制;▶取消人数限制;▶尽快发放补偿金等诉求。但警方认为此次示威“未经报备”,属于非法集会,决定对当晚参与集会并鸣笛示威的车辆处以4万韩币的罚款。