[팩플] 뉴스레터 전성시대, 팩플's Pick

팩플레터 144호, 2021.9.21

Today's Topic

뉴스레터 전성시대, 팩플's Pick

여러분, 한가위 잘 보내고 계신가요? 🙋

올해 추석이 화요일이라, 어떤 레터를 드릴까 회의를 했는데요. 팩플 기자들이 즐겨 보는 뉴스레터를 구독자들께 언박싱해보기로 했어요.

누구나 뉴스레터를 발행할 수 있고, 뉴스레터 하나로 성공한 스타트업도 세계 곳곳에서 나오고 있습니다. 그런데 내 취향에 맞는 뉴스레터가 어디 있는지 아는 것도 일이라, 뉴스레터 추천해주는 뉴스레터가 필요할 정도입니다.

팩플은 이렇게 많고 많은 뉴스레터 중에 팩플 하나만 보셔도 상관없게끔 늘 부엉이 눈👀으로 콘텐츠 세상을 스캐닝하고 있습니다. 그래서 오늘은 저희가 뭘 보고 뭘 읽는지 구독자 여러분께 그 일부를 살짝 소개해 봅니다.

오늘 밤 노랗고 밝은 보름달😀이 떠오르길 기다리며🙏, 즐겁고 행복한 추석 보내세요!

From 박수련 팩플 팀장

디 인포메이션 The Takeaway

The Information은 실리콘밸리의 테크 전문미디어(유료, 월 구독료 39달러)죠. 저처럼 ‘구독자가 기꺼이 돈 낼 가치있는 저널리즘’을 꿈꾸는 기자들이 부러워하는 매체고요. 창업자 제시카 레신 CEO는 토요일에 The Takeaway라는 뉴스레터를 보내는데, 일주일새 있었던 테크·미디어 업계의 이슈를 담담하게 해설하고 함의를 정리합니다. 뉴스 헤비유저로서 미디어 산업의 미래를 살피는 데엔 ‘영리한 간결함’의 대명사 악시오스(Axios)의 미디어브리핑 레터를 참고하고요. 국내 경제 뉴스레터 중에선 어피티를 눈여겨 보다가, 요즘엔 앤츠랩을 열심히 봐요! 아, 썸원레터는 좋은 콘텐츠 요약본을 원문 링크와 함께 보내줘서 유용합니다.

모빌리티의 상상은 현실이 된다(모상실)

모빌리티는 상상이 (빨리) 현실이 되는 곳이죠. 10년 전만 해도 스마트폰으로 택시를 불러서 탈 줄 누가 알았겠어요. 기사가 없는 자율주행 택시(robotaxi)와 전기수직이착륙기(eVTOL) 등 미래 기술에 대한 논의도 가장 활발하게 일어나는 분야죠. ‘모상실’은 그런 국내외 모빌리티 관련 최신 소식과 인사이트를 전하는 레터예요. 모빌리티 유니콘 ‘쏘카’ 현직 직원 4명이 모여서 만든다고 합니다. 이동의 모든 것이 알고 싶은 분께 추천해요! 🚲🚙🚖🚃🚤✈️

Medium Daily Digest - One Zero

해외 블로그매체 미디엄에서 매일 보내주는 큐레이션 뉴스레터. 미디엄에서 팔로우한 매체나 필자의 새로운 뉴스를 전해줍니다. 블로그 기반이다 보니 새로운 시각의 글을 받아 볼 수 있어요. 특히 추천하는 건 IT과학 매체 '원제로(OneZero)'입니다. 미래의 숨겨진 물결, 기술과 사람에 대한 매체'라는 모토로 기술과 사회, 기술과 철학에 대한 흥미로운 관점을 담고 있어요. 네이버, 카카오, 구글, 페이스북 등 빅테크가 뭔가 불편했다면, 예민하고 까칠한 문제제기를 좋아한다면 추천합니다. '페이스북의 스마트 글라스 출시와 개인정보보호 문제' 같은 내용이 많거든요. 원제로는 미디엄의 멤버십 온리(월 5$)서비스를 구독하셔야 볼 수 있습니다. 추가로 추천 뉴스레터를 몇개만 꼽자면 Two Cent, 테크인아시아, 의사당와이파이, 데이터카우 뉴스레터 등도 추천드려요.

서울 프라퍼티 인사이트

프롭테크(Prop-tech) 뉴스레터입니다. 저는 기술의 발전과 함께 우리가 일하고 살아가는 공간의 변화에 관심이 많습니다. 당장 원격근무로 달라진 오피스 풍경이 대표적이죠. 오프라인 사무실과 가상 공간의 조합이 우리의 일을 어떻게 바꿀지도 궁금해요. 테크기업의 신사옥은 뭐가 다른지, 대기업과 스타트업은 거점(분산) 오피스를 어떻게 활용하고 있는지도요. 무료 레터이지만 시간이 지나면 유료로 전환되는 점 주의! 공간이 바꿔가는 일과 삶의 미래가 궁금하다면 추천합니다.

더밀크 뷰스레터

실리콘밸리 소식을 국문으로 전달하는 더밀크의 뉴스레터입니다. 빅테크들의 최신 소식과 주요 사업, 핵심 전략을 ‘문과도 알기 쉽게’ 분석해요. 해외 IT 씬의 주요 인물도 금세 파악할 수 있고요. 한국적인 관점이 녹아있어 한국 IT 기자로서 참고할만한 정보들이 많았습니다. 무료 레터(회원가입 시 발송)에서 짧게 주제를 소개하고, 홈페이지 또는 유료 버전(월 25달러 or 연 250달러)에서 깊은 해설을 제공해요.

