[아이랑GO]영어도 쏙 중국어도 쏙…'쏙쏙 만평' 이번 주제는 '물가'

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

껑충 뛴 밥상 물가

지난달 농축수산물과 석유류 등의 가격 상승세가 이어지면서 7월 소비자물가지수는 107.61 (2015년=100)로 지난해 같은 달과 비교해 2.6% 상승했습니다. 통계청이 발표한 7월 소비자물가 동향에 따르면 지난달 농축수산물 가격은 전년 대비 9.7% 올랐죠. 지출 비용이 많이 드는 품목을 골라 작성해 체감 물가를 나타내는 생활물가지수도 1년 전보다 3.4% 올랐습니다.

Soaring prices

Housewives faces a new headache from soaring prices. Statistics Korea announced Tuesday that prices of agricultural produce and dairy products have increased 9.7 percent on year.

*housewife: 주부 *headache: 두통, 두통거리

*soaring: 급상승하는, 치솟는 *Statistics Korea: 통계청

*announce: 발표하다 *agricultural produce: 농산물

*dairy products: 유제품 *increase: 증가하다

*on year: 전년동기 대비 *heroic stand: 영웅적인 저항

*annihilate: 전멸시키다 *emperor: 황제

*barbarian inroad: 야만족의 침공 *territory: 영토

*break out: (전쟁, 전염병 등) 발생하다

‘菜篮子’价格飞速上涨

继上个月农畜水产品和石油产品等价格上涨之后,7月份消费者物价指数也较去年同期上涨了2.6个百分点,达到了107.61(2015年=100)。统计厅发布的7月份消费者物价报告显示,7月份农畜水产品价格较去年同期上涨了9.7个百分点,与我们的生活息息相关的消费者物价指数也比去年同期上涨了3.4个百分点。