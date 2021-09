[2021 대한민국 CEO 명예의전당] 고객특성 세분화한 혁신적인 서비스 전개

고객만족 (주)KB저축은행(kiwibank) 신홍섭 대표 ★★★★★

(주)KB저축은행(kiwibank)의 신홍섭(사진) 대표가 ‘2021 대한민국 CEO 명예의전당’ 고객만족 부문에서 수상했다. 5년 연속이다.

신홍섭 대표는 그룹경영전략인 ‘R.E.N.E.W 2021’을 바탕으로 고객만족 혁신서비스를 지속해오고 있다.

‘R.E.N.E.W 2021’는 ▶핵심경쟁력 강화(Reinforce the Core) ▶글로벌·신성장동력 확장(Expansion of Global & New Biz) ▶금융플랫폼 혁신(No.1 Platform) ▶ESG(환경·사회·지배구조) 등 지속가능경영 선도(ESG Leadership) ▶인재양성 및 개방적·창의적 조직구현(World class Talents & Culture)의 영문 앞글자로 KB금융지주 윤종규 회장의 올해 경영 의지를 담고 있다.

지난해에는 금융플랫폼인 키위뱅크(kiwibank)를 출시하며 웹 페이지에서 상품가입이 가능한 혁신적인 서비스를 선보였다. 여기에 인터넷전문은행을 능가하는 중금리 대출심사와 100% 리테일 자동화 프로세스 구축으로 고객층을 넓혀가고 있다.