[아이랑GO]영어도 쏙 중국어도 쏙…‘쏙쏙 만평’ 이번 주제는 ‘수퍼예산’

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

2022년도 예산 604조원

정부가 2022년도 예산안을 올해 본예산보다 8.3% 늘어난 604조4000억원으로 편성했습니다. 이대로 확정되면 처음으로 추경예산을 제외한 본예산 규모가 한 해 600조원을 넘게 됩니다. 경기 회복과 부동산 등 자산시장에서 거둔 세금 덕에 나라살림 적자는 줄었지만 국가채무가 1000조원을 넘어서게 되는데요. 정부는 코로나19 4차 유행과 '신 양극화'를 극복하기 위함이라고 설명했습니다.

Staggering budget

After the Moon Jae-in administration proposed the largest-ever budget of 604.4 trillion won ($52.2 billion) for next year, an 8.3 percent increase from this year, Korea’s national debt is expected to exceed 1,000 trillion won in 2022.

*staggering: 충격적인, 믿기 어려운 *budget: 예산

*trillion: 조 *billion: 10억

*million: 백만 *administration: 행정부

*propose: 제안하다 *the largest-ever: 사상 최대의

*increase: 증가, 인상 *national debt: 국가 부채

*be expected to~ : ~할 것으로 예상되다 *exceed: 초과하다

*abandon: 버리다 *siege: 포위

*pilgrim: 순례자 *settle in~ : ~에 정착하다

2022年度政府财政预算案出炉

2022年度政府财政预算案近日出炉,预算总金额高达604万4千亿韩币,较2021年增加8.3%。如果该预算案得到批准,这将是韩国历史上,政府财政预算金额首次突破600万亿韩币。虽然得益于经济复苏以及房地产等资产市场税金的增加,国家财政赤字有所缓解,但目前国家负债已经超过1000万亿韩币。对于如此高额的财政预算,政府解释是为了克服由第四次新冠疫情大流行导致的“新两极化”现象而拟定的。