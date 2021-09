한눈에 보는 세상, 사진으로 읽는 하루…8일 국내엔 지금 무슨 일이?

국제환경단체 그린피스가 8일 서울 여의도 한강변에 가로 10m, 세로 6.5m 크기의 초대형 달팽이 풍선을 띄우는 퍼포먼스를 벌였다. 현대차 로고를 등에 짊어진 달팽이가 들고 있는 현수막에는 ‘불타는 세계, 수소에 빠진 느림보 현대’, ‘Too slow to save the climate, No gasoline No gray hydrogen (이렇게 느려서는 기후를 구할 수 없다. 내연기관차와 그레이 수소 중단하라!)’ 라고 쓰여 있다.현대차는 지난 6일 독일 뮌헨에서 열린 국제모터쇼에서 탈 내연기관 추진 일정을 발표했다. 2035년 유럽, 2040년에는 주요 시장에서 내연기관차 판매를 중단하겠다는 일정이었다. 7일에는 ‘수소의 물결’ 이라는 메시지를 통해 수소 에너지 대중화를 이루겠다고 발표했다.그린피스는 이에 대해 “현대차는 수소가 친환경 사회의 열쇠가 될 것처럼 홍보했지만, 현실은 그렇지 않다”며 “전세계 수소의 96%는 화석연료인 천연가스에서 만들어지며, 그 과정에서 다량의 온실가스를 생성하고 있다. 수소차의 에너지 효율은 전기차 절반도 안 된다”고 지적했다.