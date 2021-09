롯데타워서 1960년대로 시간여행…'시간, 하늘에 그리다' 전시

1960년대 서울의 모습을 최신 미디어 아트로 생동감 있게 재해석한 전시 '시간, 하늘에 그리다 - Once Upon the Sky'가 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 열렸다. 지난 1일 열린 이 전시는 한국 광고 및 패션 사진의 선구자 ‘한영수’ 작가가 1960년대 서울의 모습을 촬영한 70여점의 작품을 최신 미디어 아트와 체험존, 갤러리 형식을 통해 현대적으로 재해석해 선보인다.

전시는 타워 지하 2층의 메인 갤러리와 체험존이 설치된 전망대 부분으로 나눠 진행된다. 메인 갤러리에는 6개의 주제로 분류된 한영수 작가의 작품들로 이뤄졌다. 한국 전쟁 이후의 1960년대 서울의 모습과 당시 옷차림, 아이스링크로 변한 한강에서 노는 아이들의 순박함 등을 작가의 사진 속에서 찾아볼 수 있다.

지하 관람을 마치고 전망대 117층으로 올라가면 대형 스크린을 통해 작가의 작품을 영상과 사운드로 재현한 스카이 미디어 쇼를 볼 수 있다. 뒤이어 영상이 종료되면 스크린이 올라가고 117층 상공에서 바라본 현재 서울의 전경이 펼쳐져 감탄을 자아낸다. 전망대에는 또한 뚝섬의 뱃놀이 풍경 사진을 배경으로 한 포토존과 당시 교복과 요즘 교복을 비교할 수 있는 체험존도 설치됐다.

이번 전시는 내년 2월 6일까지 이어진다.

