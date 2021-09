영어도 쏙 중국어도 쏙…‘쏙쏙 만평’ 이번 주제는 ‘대출규제’ [아이랑GO]

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

틀어막는 부동산 대출

정부가 대출 규제에 나섰습니다. 정부의 계속된 부동산 대책에도 불구하고 집값이 고공상승하자 빚내서 투자하는 ‘빚투’를 막기 위한 강도 높은 조치입니다. 국내 전체 가계 빚(가계 신용)은 올해 1분기 말 기준 1765조원에 달합니다. 1년 전보다 154조원(9.6%) 늘어난 수치입니다. 지난달 기준 전국 주택 가격은 전년 동기 대비 14.26% 올라 2002년 이래 최대 상승폭을 기록했습니다.

Hanging in the balance

People struggling to survive the pandemic are frustrated to see the Moon Jae-in administration ordering financial institutions to restrict loans in a move to discourage real estate purchases. People who desperately need the loans to stay afloat are helpless.

*hang in the balance: 앞날을 알 수 없는 (불안정한) 상태에 있다 *struggle: 몸부림치다, 힘겹게 나아가다 *survive: 살아남다 *pandemic: 전염병의 세계적 유행 *frustrate: 좌절시키다 *financial institutions: 금융기관들 *restrict: 제한하다 *loan: 대출 *discourage: 의욕을 꺾다, 말리다 *real estate: 부동산 *purchase: 매입, 구매 *desperately: 필사적으로, 절망적으로 *stay afloat: 빚지지 않고 있다, 파산하지 않다 *helpless: 무력한, 속수무책의 *martial law: 계엄령 *countermand: (명령, 주문 등을) 철회하다

政府进一步收紧房贷政策

尽管政府采取了一系列的调控政策稳定房价,但收效甚微,房价依旧飞速上涨。为了进一步打击贷款投机买房的行为,金融监管机构对住房贷款采取了更为严格的限制政策。今年第一季度,全国家庭负债总额超过1765万亿韩币,较去年同期增加154万亿韩币(9.6%)。七月份全国住房价格较去年同期上涨14.26%,涨幅为2002年以来最高。