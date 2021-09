영어·중국어 실력 한껏 올려줄 한컷…만평 선물이 왔어요 [아이랑GO]

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

언론중재법 개정안

‘언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률’(언론중재법)에 징벌적 손해배상제를 도입한 개정안은 2020년 6월 정청래 민주당 의원이 처음 발의했습니다. 이후 1년여간 나온 비슷한 발의안 16건을 병합·수정한 개정안이 지난 19일 문체위를 통과했습니다. 언론사의 허위·조작 보도에 대해 최대 5배의 징벌적 손해배상을 청구할 수 있다는 게 핵심입니다. 정정보도 및 기사 열람 차단도 청구할 수 있고요. 공익침해행위 관련 등 공공 이익을 위한 보도의 경우 징벌적 손해배상의 대상이 될 수 없다는 내용을 담고 있습니다.

Muzzling the press

The ruling Democratic Party (DP) on Thursday passed a draconian media arbitration bill in a full session of the Culture, Sports and Tourism Committee in the National Assembly to heavily punish press organizations for “fake news” despite President Moon Jae-in’s earlier description of the freedom of the press as a “pillar of democracy.”

*muzzle: 재갈을 물리다 *the press: 언론 *draconian: 가혹한 *media: 언론매체 *arbitration: 중재 *bill: 법안 *committee: 위원회 *National Assembly: 국회 *punish: 처벌하다,벌주다 *organization: 조직 *fake news: 가짜 뉴스 *despite: ~에도 불구하고 *description: 표현, 묘사,서술 *freedom: 자유 *pillar: 기둥 *democracy: 민주주의 *treason: 반역죄

国会文体委表决通过《媒体仲裁法》修正案

尽管文在寅总统向记者协会表示“言论自由是民主主义的根基”,国会文化体育观光委员会依旧表决通过了《媒体仲裁与受害救济相关法律》(简称媒体仲裁法)修正案。执政党共同民主党认为该法案可以通过对假新闻实施惩罚性赔偿措施达到保护民众的目的,在野党国民之力党和正义党则认为这是意图为媒体套上“马嚼子”的恶法。