“악용 방지 조항 없이 왜 서두르나” 외신 기자가 與에 묻다

“봐라. 언론 보도는 과학이 아니라 예술이다. 같은 사안을 보도하더라도 언론사에 따라 다른 분석을 할 수 있는데, 대체 무엇을 ‘가짜뉴스’라고 할 수 있나?”(Look, news is not science, it's art. Two papers can report the same story, come up with completely different analysis. What is fake news?)