[THINK ENGLISH] 편의점들이 퀵커머스 서비스를 증가시키다

한 배달원이 7월 12일 종로에서 배달을 하고 있다. [뉴스1]

Convenience stores are rapidly expanding deliveries to better compete with online shopping. That's part of a greater emphasis on "quick commerce," or retail that promises to deliver products within an hour.

Convenience stores amp up their ‘quick commerce’ game

편의점들이 퀵커머스 서비스를 증가시키다

Korea JoongAng Daily 5면 기사

Wednesday, August 18, 2021

Convenience stores are rapidly expanding deliveries to better compete with online shopping.

rapidly: 빨리, 급속히

expand: 확장 시키다

편의점들이 온라인 쇼핑에 대응하기 위해 빠른 속도로 배달 서비스를 확대하고 있다.

That's part of a greater emphasis on "quick commerce," or retail that promises to deliver products within an hour.

greater: ~보다 큰

emphasis: 강조, 주안점

그것은 퀵커머스에 더 큰 주안점을 두는 것이다. 퀵커머스는 한 시간 안에 배달을 해주는 유통 서비스이다.

The company also plans to raise the number of companies it partners with for quick commerce delivery to nine in the second half.

partner with: ~와 협력하다

second half: 하반기

그 회사는 또한 퀵커머스 서비스 확대를 위해 하반기까지 협력하는 회사들을 아홉 군데로 늘릴 계획이다.

7-Eleven said its quick commerce orders last month jumped 1,090 percent from the same period a year earlier.

order: (상품의) 주문, 순서

period: 기간

세븐일레븐은 지난달 퀵커머스 주문이 지난해 동기간 대비 1,090 퍼센트 늘었다고 이야기했다.

GS Retail, operator of GS25 convenience stores, said last week that it is acquiring Delivery Hero Korea, which runs Yogiyo, to boost its quick commerce ability.

operator: (장비, 기계를) 조작, 운전하는 사람

acquire: (노력, 능력으로) 습득하다, 인수하다

run: 달리다, (사업체 등을) 운영하다

boost: 신장시키다, 북돋우다

GS25 편의점을 운영하는 GS 리테일은 지난 주에 퀵커머스 능력을 신장시키기 위해 요기요를 운영하는 딜리버리 히어로를 인수한다고 이야기했다.

“Quick commerce is expected to function as a game changer at this time when mobile shopping has expanded due to Covid-19,” it continued.

function: 기능하다, 작용하다

game changer: 상황 전개를 완전히 바꿔놓는 사람이나 아이디어나 사건

코로나 때문에 모바일 쇼핑이 확대된 이 시점에 퀵커머스는 [유통 환경을] 바꿔놓는 서비스가 될 것이라고 그 [회사]는 이야기했다.

The quick commerce market is projected to reach at least 5 trillion won ($4.3 billion) in sales by 2025, according to a GS Retail estimate.

project: 계획하다, 기획하다, 예상하다, 추정하다

estimate: 추정치, 추산

GS 리테일 추정치에 의하면 퀵커머스 시장은 2025년까지 매출이 총 5조원에 달할 것이다.