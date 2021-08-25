[오밥뉴스] 아이와 함께 울어볼래요?…어른도 눈물 쏙 빼는 그림책

‘오늘의 밥상머리 뉴스, 오밥뉴스’에서는 아이와 함께 읽을 만한 그림책, 『고 녀석 맛있겠다』시리즈(미야니시 타츠야 글·그림, 달리)를 소개합니다. “코로나로 한국을 방문하지 못해 아쉽다”며 지난 20일 일본에서 e메일을 보내온 미야니시 타츠야(宮西達也)씨. 자신을 ‘할아버지 세대’라고 소개한 작가는 “사람은 ‘말’로 움직이는 것이 아니라 ‘감동’으로 움직인다”고 말합니다. 이제는 손주와의 사랑에 대해서도 쓰고 싶다”며 근황을 전해온 작가의 이야기와 어른도 읽을 만한 그림책 이야기를 함께 보시죠.
무서운 티라노사우루스도 때론 슬퍼
미야니시 타츠야, 『고 녀석 맛있겠다』사진 달리
이 책은 지난 2004년 첫 출간된 후 국내에서 꾸준히 판매되고 있는 베스트셀러로 만화 영화로도 제작된 인기 공룡 시리즈입니다. 지난해 3권을 더 출간해 총 15권이 되었습니다. 책의 배경은 공룡 시대입니다. 화산이 폭발하고 지진이 발생하는 광활한 대지. 높은 바위산과 드넓은 평원, 무수한 별이 뒤덮은 옛 시절 지구 배경이 어린이들의 상상력을 자극합니다.
{orgType=A, orgId=25001248} [{"PKG_END_YN":"N","ORG_ID":25000490,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202212\/efbbb684-34d4-471a-b90f-d44b7362cedd.jpg","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/1269d459-71a5-42c1-ac06-c4b6ebbfb9a4.jpg","CARD_SEQ":10844,"SEASON_NO":null,"ORDINAL":null,"ORD_NO":1,"PKG_SEQ":106,"CARD_SDT":"2021-08-23 06:00:03","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"아이와 함께 성장하고 싶은 밀레니얼 양육자를 위하여.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"hello! Parents","CARD_TITLE":"\u201C자녀교육, 아빠에 달렸다\r\n갈매기 33% 그래서 이혼\u201D","PKG_TYPE":"M","REL_LINK":"\/article\/25000490","PREV_NEXT_DIV":"PREV"},{"PKG_END_YN":"N","ORG_ID":25001248,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/news\/component\/htmlphoto_mmdata\/202110\/26\/b4c602a0-aadc-4619-a195-38a3c642ed0e.jpg","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/1269d459-71a5-42c1-ac06-c4b6ebbfb9a4.jpg","CARD_SEQ":10843,"SEASON_NO":1,"ORDINAL":11,"ORD_NO":2,"PKG_SEQ":106,"CARD_SDT":"2021-08-25 06:00:02","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"아이와 함께 성장하고 싶은 밀레니얼 양육자를 위하여.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"hello! Parents","CARD_TITLE":"아이와 함께 울어볼래요?\u2026\r\n어른도 눈물 쏙 빼는 그림책","PKG_TYPE":"M","REL_LINK":"\/article\/25001248","PREV_NEXT_DIV":"CURR"},{"PKG_END_YN":"N","ORG_ID":25002596,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202212\/1ac59b11-6336-4f22-a0d2-dd63bacfe1db.jpg","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/1269d459-71a5-42c1-ac06-c4b6ebbfb9a4.jpg","CARD_SEQ":10842,"SEASON_NO":1,"ORDINAL":12,"ORD_NO":3,"PKG_SEQ":106,"CARD_SDT":"2021-08-30 06:00:01","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"아이와 함께 성장하고 싶은 밀레니얼 양육자를 위하여.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"hello! Parents","CARD_TITLE":"\"수학 선행학습, 역효과만 부른다\" 세계적 수학자 우문현답","PKG_TYPE":"M","REL_LINK":"\/article\/25002596","PREV_NEXT_DIV":"NEXT"}]