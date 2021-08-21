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Leader & Reader 팩플 인터뷰

[팩플] 습관을 바꾸는 유니콘 ‘눔’, 정세주의 미션

  • 2021.08.21
에디터 박수련

팩플 인터뷰

팩플레터 104호, 2021. 06. 10  

Today's Interview 습관을 바꾸다, '눔' 정세주 대표 

안녕하세요, 여러분🙆 오늘은 팩플 인터뷰 읽는 시간, 목요일입니다. 올해 상반기엔 새로운 유니콘의 탄생이 유난히 많았습니다. 특히, 미국으로 건너간 한국인 3040 창업가들의 기업이 유니콘이 됐단 소식이 자주 들렸죠. 팩플이 센드버드 김동신 대표의 기고문, 몰로코 안익진 대표 인터뷰를 레터로 전해드렸었고요. 오늘은 지난 5월말 유니콘 클럽에 추가된 '눔(noom)'의 정세주 CEO 겸 공동창업자와 인터뷰를 전해드립니다. 박수련 기자가 미국 뉴욕에 있는 정 대표와 줌(zoom)으로 만났다고 하는데요. 유니콘을 넘어 데카콘을, 데카콘을 넘어 100년 기업을 바라보는 정 대표의 비전에 덩달아 마음이 원대해졌다고 합니다. 😮

팩플레터 104호

팩플레터 104호

누구나 나쁜 습관 몇 가지쯤 있다. 스트레스를 받으면 과자 봉지를 찾는다거나, 늦은 밤 정처없이 소셜미디어를 헤매는 것과 같은. ‘삶은 습관 덩어리일 뿐’이라고 했던가.

팩플 인터뷰

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미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.