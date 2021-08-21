[팩플] ‘네카라쿠배’의 ‘라’가 개발자 모시는 법

{orgType=A, orgId=25000179}
[{"PKG_END_YN":"N","ORG_ID":25000176,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202211\/90e9f059-719d-483f-8ba3-a36703e989df.png","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/a38f8a91-ce78-4330-bc63-7a9fd611bd6e.jpg","CARD_SEQ":10620,"SEASON_NO":null,"ORDINAL":null,"ORD_NO":1,"PKG_SEQ":108,"CARD_SDT":"2021-08-21 16:25:00","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"팩플 인터뷰","CARD_TITLE":"\u2018유튜브 광고\u2019 \r\n아버지의 친자식, 몰로코","PKG_TYPE":"M","REL_LINK":"\/article\/25000176","PREV_NEXT_DIV":"PREV"},{"PKG_END_YN":"N","ORG_ID":25000179,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202211\/8c668cc4-8136-4e84-81dd-71deea617486.png","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/a38f8a91-ce78-4330-bc63-7a9fd611bd6e.jpg","CARD_SEQ":10621,"SEASON_NO":0,"ORDINAL":0,"ORD_NO":2,"PKG_SEQ":108,"CARD_SDT":"2021-08-21 16:40:00","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"팩플 인터뷰","CARD_TITLE":"\u2018네카라쿠배\u2019의 \u2018라\u2019가 \r\n개발자 모시는 법","PKG_TYPE":"M","REL_LINK":"\/article\/25000179","PREV_NEXT_DIV":"CURR"},{"PKG_END_YN":"N","ORG_ID":25000183,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202211\/a34df059-ff4c-4b13-8098-138332eeef0d.png","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/a38f8a91-ce78-4330-bc63-7a9fd611bd6e.jpg","CARD_SEQ":10622,"SEASON_NO":null,"ORDINAL":null,"ORD_NO":3,"PKG_SEQ":108,"CARD_SDT":"2021-08-21 16:55:00","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"팩플 인터뷰","CARD_TITLE":"크래프톤 CEO는 \r\n왜 딥러닝 열공하나","PKG_TYPE":"M","REL_LINK":"\/article\/25000183","PREV_NEXT_DIV":"NEXT"}] 관심