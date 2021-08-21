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Leader & Reader 팩플 인터뷰

[팩플] ‘네카라쿠배’의 ‘라’가 개발자 모시는 법

  • 2021.08.21
에디터 박민제

팩플 인터뷰

팩플레터 98호, 2021. 05. 27 

Today's Interview '네카라쿠배'의 센터, 라인플러스

안녕하세요, 여러분! 🙆

요즘 기업들은 IT 인재 모시기 전쟁이 치열하죠. 팩플도 이 문제를 꾸준히 취재하고 기사로도 썼는데요. 연봉 인상이나 스톡옵션 같은 보상의 ‘결과’에 시선이 집중되다보니, 정작 그 기업의 핵심사업이나 일하는 방식 등에 대한 정보는 부족하지 않나 싶어요. 그래서 팩플이 이런 부분을 더 뾰족하고 재미있게 다뤄보려고 합니다. 오늘은 ‘네카라쿠배’ 중 국내 사용자들이 보기엔 가장 낯선  ‘라’, 그러나 개발자들은 그렇게 가고 싶어한다는 ‘라’를 좀 살펴봤는데요. 박민제 기자가 이 회사의 채용 총괄을 인터뷰했습니다. 😀

팩플레터 98호

팩플레터 98호

팩플 인터뷰

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미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.