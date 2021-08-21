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Leader & Reader 팩플 인터뷰

[팩플] ‘유튜브 광고’ 아버지의 친자식, 몰로코

  • 2021.08.21
에디터 정원엽

팩플 인터뷰

팩플레터 95호, 2021. 05. 20 

Today's Interview
‘유튜브 광고’의 아버지가 키웠다, 유니콘 '몰로코'

안녕하세요, 여러분! 🙆
추천 광고가 나오면 눌러보는 편이세요? 광고는 무조건 싫다 쪽이신가요? 아니면, 취향 저격 광고는 즐기는 편이신가요?😆 오늘은 모바일 앱 개발사들에 돈 벌어다주는 광고 기술로 유니콘(기업가치 1조원 이상의 비상장기업)에 이른 스타트업 창업자와 인터뷰를 전해 드립니다. 안익진 몰로코 대표정원엽 기자가 만났습니다. 안 대표는 '트래픽만 많고 돈은 못 벌던' 유튜브를 기사회생시킨 주역이기도 합니다. 오늘 인터뷰엔 안 대표가 시장을 포착한 대목, 중소 앱개발사와 협업하는 그의 사명감 등 깊고 깊은 얘기가 담겨있습니다. 한번 보시죠!

팩플레터 95호

팩플레터 95호

지금은 상상이 안되지만, 한때 유튜브는 돈 안 되는 서비스였다. 그런 유튜브를 환골탈태 시킨 건 추천광고 알고리즘🧬. 사용자의 취향에 맞는 광고를 추천해주고, 보기 싫은 광고는 건너뛰게 만드는 기능을 추가한 덕에 유튜브는 연 197억달러(22조원, 2020년기준)짜리 비즈니스 플랫폼이 됐다.

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미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.