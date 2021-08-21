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Leader & Reader 팩플 인터뷰

[팩플] “우리는 유니콘을 넘어선다” by 김동신 대표

  • 2021.08.21
에디터 박수련

팩플 인터뷰

팩플레터 86호, 2021. 04. 29 

Today's Topic 우리는 유니콘을 넘어선다

여러분, 안녕하세요.
오늘은 실리콘밸리의 유니콘 ‘센드버드’ 김동신 대표의 글을 여러분께 소개 드립니다. 채팅 솔루션 기업인 센드버드는 이달초 기업가치 10억 5000만달러(약 1조7000억원)를 인정받으며 유니콘 클럽에 합류했습니다. 한국인이 주축인 창업팀이, 실리콘밸리에서, 기업용 B2B 소프트웨어 사업에 도전해 이룬 성과입니다. 게다가 김 대표는 센드버드가 세 번째 창업인 연쇄창업가이고요. 한국에선 흔치 않은 조건을 두루 갖췄죠.

이 소식 이후 국내외 많은 언론에서 김동신 대표를 인터뷰했는데요. 팩플팀은 김 대표의 생각을 있는 그대로 구독자님들과 공유하면 좋겠다 싶었어요. 우리가 다들 유니콘에서 일하는 것은 아니지만, 기술이 내 일의 미래에 어떤 영향을 미칠지 궁금한 사람들이잖아요. 그래서 오늘 레터에 그의 글을 담아 드립니다. 갓 유니콘이 된 스타트업의 대표가 왜 “우리는 유니콘을 넘어선다”는 제목의 글을 보내왔는지... 함께 읽어보시죠!

팩플레터 86호

팩플레터 86호

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미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.