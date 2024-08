생화학분자생물학회 학술지 'EMM' 피인용지수 8.718로 아시아 1위

생화학분자생물학회는 최근 학술지인용보고서(Journal Citation Reports)가 발표한 2020년 피인용지수 (Impact Factor, 이하 IF)에서 학회 공식학술지인 'Experimental & Molecular Medicine (이하 EMM)’이 8.718을 달성했다고 9일 밝혔다.

이는 의생명분야 국내 발행 학술지 중 가장 높으며 실험 연구 의학 분야 세계 14위 (종설전문학술지 제외 10위), 아시아 1위에 해당하는 수치이다. 이로써 EMM은 의생명과학 분야를 포함 국내 최고 학술지로서의 자리를 굳건히 지키고 세계 최고 수준의 학술지로 한걸음 더 나아가게 됐다.

피인용지수는 Clarivate Analytics(클래리베이트 애널리틱스)사가 전세계에서 발행되는 학술지를 대상으로 게재된 논문의 우수성 및 국제화 정도 등을 종합적으로 평가하기 위해 2년동안 학술지에 게재된 논문들이 1년간 전 세계 다른 연구자들에 의해 얼마나 인용되는지를 수치화한 값이다.

김인산 회장은 “IF 8.0 이상은 학회 통합(대한생화학분자생물학회와 한국생화학분자생물학회) 11년만에 이룬 쾌거이며, 의학분야 아시아 1위와 실험분자의학분야 세계 10대 학술지 진입은 의생명과학 분야에 있어서 K-바이오의 글로벌위상이 입증된 것이다.” 라고 말했다.

EMM은 1964년에 ‘The Korean Journal of Biochemistry’ 라는 명칭으로 창립되었으며 1975년부터는 영문 전용으로 출간하여 왔다. 1996년 생화학분야 뿐만 아니라 분자의학분야로 확대하기 위하여 Experimental & Molecular Medicine으로 명칭을 변경하였다. 2002년 EMM은 의학분야 잡지로는 국내 최초로 SCI에 등재되었고 2006년 IF 2.0, 2016년 IF 5.0을 국내 최초로 돌파하였다.

주대명 EMM 편집위원장은 “지난 수년간의 노력의 결실로 IF 8.0 이상의 꿈을 이루었다. 학회임직원과 편집위원들의 노고에 깊은 감사를 표한다.”고 소감을 밝혔다.

한편 EMM은 2013년부터 국제적 학술지 네이처(Nature) 출판사인 Nature Publishing Group (NPG)에 의해 국내에선 유일하게 네이처 제휴 학술지로 선정되어 2020년까지 전세계 57개국의 연구자들이 2000편 이상의 논문을 투고한 세계 최고 수준의 학술지 중 하나로 자리잡고 있다.

서정선 EMM 위원장은 “EMM이 내년이면 불가능하다고 생각했던 IF 10점 이상을 이룰 수 있을 것으로 예상된다. 10년내에 국가대표 학술지로써 아시아를 넘어 세계 의학을 주도하는 글로벌 학술지로 자리매김할 것이다.”라고 말했다.