숙명여대 ‘글로벌 리더 15인의 릴레이 비전 특강’ 개최

숙명여자대학교(총장 장윤금)가 창학 115주년을 기념하여 숙명여대 학생들을 대상으로 국내외 저명 기업가 15명을 초청하여 ‘What’s the Next : 글로벌 리더 15인의 릴레이 비전 특강’을 개최하여 화제다. 지난 7월 6일(화)에는 미국의 스타트업 CEO 출신 기업가를 초청하여 3차원 가상 세계인 ‘메타버스(Metaverse)’를 활용한 강연을 진행해 더욱 눈길을 끈다.

숙명여대는 7월 6일(화) 오후 3시에 AI 기반 온라인 법률 자문 기업 ‘리걸줌(LegalZoom)’의 전 창업자이자 CEO인 존 서(John Suh) 숙명여대 기초교양학부 객원교수의 창업 특강인 ‘What can startups teach us about creating change?’를 개최했다.

존 서 교수가 공동 창업하고 2005년부터 2019년까지 CEO로 재직했던 미국 최대 온라인 법률자문사 리걸줌은 지난 1일 미국 나스닥에 상장한 기업으로, 기업 가치가 9조 원에 육박하는 성공적인 IPO 사례로 손꼽힌다. 존 서 교수는 리걸줌에서 CEO로 활동한 경험을 십분 활용하여 실질적인 사례를 들며 특강을 수강하는 숙명여대 학생들에게 기업가로서의 역량을 설명했다.

특히, 존 서 교수의 강의는 메타버스 플랫폼을 제공하는 미국의 스타트업 ‘스페이셜웹(Spatialweb.net)’의 메타버스 서비스로 제공되어 강의에 흥미와 현장감을 더했다. ‘세계 최상의 디지털 휴머니티 대학’으로의 도약을 목표로 하는 숙명여대는 존 서 교수와 협업하여 스페이셜웹에 ‘숙명 버츄얼 오디토리움(Sookmyung Virtual Auditorium)’을 구축하고 최근 대두되고 있는 메타버스 플랫폼을 실질적인 학생 교육 도구로 활용하는 디지털 교육 혁신을 시도 중이다.

이번 강의의 내용은 자신만의 꿈을 가지고 그 꿈을 현실로 창출해 나가는 노력의 중요성, 스타트업 창업을 희망하는 학생들이 갖추어야 할 사고방식 및 행동 양식, 한국인 고유의 특성과 문화가 기업가 정신에 미치는 긍정적 영향 등 수강생의 눈높이에 맞게 실질적이고 유용한 정보로 구성되어 학생들로부터 큰 호응을 얻었다.

이날 현장 강의에 참여한 장동진 학생(경영학과 3학년)은 “기업가 정신의 필요조건들과 이를 얻을 수 있는 우리의 가치와 잠재력을 일깨워주는 강연이었다”며 “따뜻하고 감동적이었다”고 소감을 전했다.

또한, 메타버스를 통해 강의를 수강한 김다현 학생(홍보광고학과 4학년)은 "메타버스 내에서 실제 강의가 이루어질 수 있다는 점이 신선했다“며 ”다른 플랫폼에 비해 교수님, 학우들과 함께 '같은 공간에 속한 느낌'을 더 크게 체감할 수 있어 비대면 상황에서도 강의에 몰입할 수 있었다"고 밝혔다.

한편, 숙명여대의 ‘글로벌 리더 15인의 릴레이 비전 특강’에는 조연주 한솔케미칼 부회장, 음악 저작권 거래 플랫폼 ‘뮤직카우’의 정현경 대표, 글로벌 스타트업 액셀러레이터 ‘스파크랩(SparkLabs)’의 버나드 문(Bernard Moon) 공동대표, 미국 화장품 브랜드 ‘NYX’의 전 창업자인 토니 고(Toni Ko) ‘비스포크 뷰티 브랜즈(Bespoke Beauty Brands)’ 대표, 미국 최대 규모의 스마트팜 ‘앱하비스트(AppHarvest)’의 데이비드 리(David Lee) 대표, 미국 자율주행 버스회사 ‘블루 스페이스(Blue Space)’의 크리스틴 문(Christine Moon) 공동대표 등 국내외에서 활발히 활동 중인 기업가들이 연사로 대거 참여할 예정이어서 주목된다. 숙명여대는 이번 특강 시리즈뿐만 아니라, 향후 다양한 교내 프로그램을 메타버스 플랫폼인 스페이셜웹을 활용하여 진행할 예정이다.