[기고] 탄소중립, ESG 위해 국민 참여하는 개인탄소배출권에 관심 가져야

지금 대한민국의 핫이슈 중 하나는 환경, 사회, 지배구조 밸류업을 위한 ESG경영이다. 기업뿐만 아니라 금융기관, 지자체들이 모두 ESG에 올인하고 있으며, 이제 ESG는 선택이 아닌 필수로 자리매김했다. 지난 5월에는 우리나라 첫 환경분야 다자 정상회의 P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)가 개최되기도 했다.

이처럼 우리나라와 전세계가 탄소중립과 ESG에 관심을 가지는 것은 코로나19로 인해 기후변화에 대한 위기의식이 높아졌고, 환경에 대한 국민 인식이 크게 변하고 있기 때문이다. 특히 기후변화로 인한 피해가 다른 국가와 기업만의 문제가 아닌 우리의 문제고, 내가 그 피해를 직접 경험하면서 탄소중립과 탄소감축에 대한 인식이 크게 달라졌다. 또한 내가 탄소감축과 탄소중립에 대해 무엇을 할 수 있는 가에도 관심이 많아졌다.

세계의 많은 국가들이 기후위기와 탄소중립에 대해 모든 국민이 참여하기를 바라고 있다. 이는 기후위기에 대처하고, 탄소중립이 완전히 정착되기 위해서는 국민 참여가 필수적이기 때문이다.

우리나라에서는 그린카드와 탄소포인트제 등으로 개인이 탄소감축에 기여를 하면 일정부분 포인트를 지급하거나 친환경 제품을 구매할 때 할인을 해주는 제도가 있다. 하지만, 제한된 예산 안에서 집행이 되고 있어 그 혜택이 크지 않고 확장성도 작다.

반면 제도에 비해 국민의 환경에 대한 관심은 지대하다. 그린카드는 9년 만에 2000만 장이 발급됐고, 탄소포인트제도 2019년말 기준 300만 가구가 가입했다. 친환경카드를 신청하고 발급받은 국민 39%가 카드신청 이유가 ‘친환경 공익성카드’기 때문이라고 밝혔다.

개인이 실질적으로 탄소감축에 기여할 수 있는 부분 중에서 가장 접근하기 쉽고 효과가 큰 것이대중교통 이용이다. 유럽환경청이 발표한 자료에 의하면 2016년 기준 세계 온실가스 배출량의 1/4이 교통부문이고, 그 중에 승용차가 약 60%를 차지한다고 한다. 특히, 2019년 국내 기계연구원 자료에 의하면 디젤과 가솔린 엔진에서 나오는 배출가스보다 브레이크 패드와 타이어에서 나오는 마모 미세먼지가 최대 2배 이상 많다. 수소ㆍ전기차 등 아무리 친환경 자동차라 하더라도 이 때문에 발생하는 마모 미세먼지는 여전히 많을 수 밖에 없는 것이다.

대중교통인 버스와 지하철은 승용차에 비해서 승차 인원이 몇 배 더 많고, 지하철은 물론이고 전기·수소 등의 친환경 버스는 탄소감축에도 큰 기여를 할 수 있다. 또한 차가 막혀 1년에 길바닥에 버려지는 30조에 달하는 교통혼잡비용 개선에도 큰 효과가 있다. 결국은 현재의 교통체계가 승용차 중심에서 친환경 대중교통 체계로 바뀌어야 하는 것이다.

그렇다고 승용차의 편리성과 신속성을 포기하고 무조건 대중교통을 이용하라고 국민에게 강요하거나 요구할 수는 없다. 국민이 대중교통을 이용해 실질적인 탄소감축과 교통혼잡 개선에 기여를 하면 국가 또는 기업은 이에 대한 혜택을 국민에게 주는 시스템을 마련해야 한다. 그 혜택 방안 중 하나로 국민 스스로가 대중교통 이용 활성화에 기여하고 탄소를 감축한 만큼 현재 기업이 탄소를 감축할 때 부여되는 ‘탄소배출권’을 개인에게도 부여하는 것이다.

개인이 대중교통을 이용해서 감축한 탄소절감량을 ‘개인탄소배출권’으로 인정해주면, 탄소배출권이 필요한 기업에서는 개인탄소배출권을 구매할 수 있고, 국가는 탄소중립 국가정책에 전국민이 참여할 수 있는 발판을 마련할 수 있다. 개인탄소배출권은 실질적으로 탄소를 감축하고, 교통혼잡 개선에도 큰 역할을 할 수 있는 등 한꺼번에 두 마리 토끼를 잡을 수 있다.

하지만, 개인탄소배출권은 객관화, 정량화, 표준화하기 어렵기 때문에 ICT, 스마트폰, 그리고 GPS가 완벽히 갖춰진 우리나라 같은 국가에서만 가능하다. 우리나라가 개인탄소배출권을 인정하고 부여해주면 이는 세계 최초며, 이로 인해 우리나라는 국가경쟁력도 강화되고 국가홍보에도 큰 역할을 할 수 있다. 세계가 인정하는 K-pop과 K-방역에 이어 K-시리즈 3편으로 K-eco가 될 수 있는 것이다.

최근 이런 방향성에 발맞춰 올해 1월 벤처기업 파비콘이 '대중교통 데이터와 GPS를 활용한 탄소배출권거래시스템'이라는 특허를 세계 최초로 등록했다. 개인탄소배출권 인증과 거래가 가능한 기반을 만든 것이다.

하지만 안타까운 현실은 이 시스템이 개발되어도 법규 등 현재의 국가제도에서는 개인탄소배출권을 인정할 수 없어 활성화되기 위해서는 시간이 걸린다는 것이다. 국가의 중요 정책인 탄소중립을 위해 승용차 대신 대중교통을 이용해 국민 스스로 절감한 탄소감축에 대해서 충분한 혜택을 줄 수 없는 것이다. 기존 탄소포인트 등의 제도는 국가 예산이 한정되어 있어 더 활성화되지 못하고 있지만 개인탄소배출권은 기업이 기업에게서 구매해야 할 탄소배출권을 개인에게서도 구매할 수 있기 때문에 개인탄소배출권에 대해 국민에게 지급해야 할 국가 예산이 별도로 필요가 없다.

국가정책인 탄소중립과 교통문화 개선을 위해서는 국민참여가 필수다. 국민참여를 독려하고 활성화하기 위한 최선의 방법 중의 하나가 동참한 국민 개개인에게 개인탄소배출권을 부여하는 것이다.

개인탄소배출권을 통해 기후변화와 환경에 대한 국민의 관심과 참여가 활성화된다면 우리나라는 K-방역에 이어 또다시 환경에 대해서도 전세계가 인정하는 모범국가가 될 것이다. 또한 현재 모든 기업과 기관들이 한목소리로 외치고 있는 ESG경영에도 개인탄소배출권이 역할을 할 수 있을 것이다. 하루빨리 법적 제도적 인프라를 마련해 대한민국을 탄소중립과 ESG 파워국가로 탈바꿈 시켜야 할 것이다.

글=㈜파비콘 대표이사 김일환