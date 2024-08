[이상언의 '더 모닝'] 건달 조직 닮은 '배신' 타령 접으시죠

안녕하세요? 오늘은 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장을 겨냥한 여당의 '배신 프레임' 씌우기에 대해 이야기하려고 합니다.

“이회창씨 같은 경우 김영삼 정부에 의해서 감사원장, 국무총리로 발탁됐지만 YS를 배신하고 나와서 대통령이 되겠다고 하다 결국 실패했다.” -송영길 더불어민주당 대표, 6월 10일. 윤석열 전 검찰총장이 “문재인 대통령으로부터 일종의 발탁 은혜를 입었다”고 말한 뒤에.

“열 길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다고 하지 않나. 배신하겠다는 사람을 어떻게 알겠나.” -윤건영 더불어민주당 의원, 6월 24일, 윤 전 총장과 최재형 전 감사원장을 향해.

“바야흐로 배신의 계절인가? 한번 배신한 사람은 또 배신하게 돼 있고 누군가 배신의 길을 열면 우르르 따라쟁이가 줄을 선다.” -정청래 더불어민주당 의원, 6월 28일. 최재형 감사원장이 사직하자.

요즘 부쩍 ‘배신’이라는 단어가 자주 들립니다. 여당 의원들은 자기네 편이었다가 이탈한 사람에겐 여지없이 배신자 프레임을 들이댑니다. 지난해엔 금태섭 전 의원에게 그랬습니다. 마치 어둠의 세계에 있는 형님들 모임 같습니다.

“니는 약은 우리한테서 받아먹고 충성은 엉뚱한 데 가서 맹세했다매?” -영화 ‘친구’에서 상곤.

“나는 어떻게 여기까지 왔느냐? 잘난 놈 제끼고, 못난 놈 보내고, 식구는 챙기고, 배신하는 XX들 다 죽였다.” -영화 ‘타짜’에서 곽철용.

“현정화 걔도 라면만 먹고도 육상에서 금메달 세 개씩이나 따버렸어.(임춘애입니다. 형님) 내가 현정화라 그러면 무조건 현정화야, 내 말에 토, 토, 토, 토 다는 XX는 전부 다 배반형이야, 배신, 배반형!” -영화 '넘버3'에서 불사파 두목 조필.

배신은 관점에 따라 누가 한 것인지가 달라집니다. 문재인 대통령은 윤 전 총장에게 임명장을 주며 권력에 대한 엄정한 수사를 주문했습니다. 그 뜻에 충실히 따랐는데 '식물 총장'을 만들어버렸습니다. 영화 ‘남산의 부장들’에서 김재규 역할을 맡은 이병헌은 박정희 전 대통령에게 총을 겨누며 “각하를 혁명의 배신자로 처단합니다”라고 말합니다.

“If someone betrays you once, it’s their faults; if they betray you twice, it’s your fault.” 배신을 자꾸 당한다는 생각이 든다면 자기 자신을 돌아보라는 뜻입니다. 작가이자 미국의 퍼스트레이디였던 엘리너 루스벨스가 남긴 말입니다.

그리고요, 윤 전 총장과 최 전 감사원장을 배신자가 아니라 ‘갑질’ 피해자로 보는 국민이 많습니다. 고용노동부가 2019년에 만든 ‘직장 내 괴롭힘 판단 및 예방ㆍ대응 매뉴얼’에 따르면 ‘사용자가 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 근로자에게 신체적ㆍ정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위’는 학대에 해당합니다. 배신 타령, 자기 얼굴에 침 뱉기입니다. 총장ㆍ원장 시켜줬는데 어떻게 이럴 수가 있느냐고요? 그게 딱 "내가 너 데려다 키웠다"는 건달 마인드입니다.

어제 윤 전 총장이 대선 도전 선언을 하자 여당에서는 ‘쿠데타’ ‘윤면수심’ ‘자기 부정’ 등의 거친 반응을 쏟아냈습니다. 정치권 반응을 살펴보시죠.

