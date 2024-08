[소년중앙] 잘 그리려는 욕심 버리자 손 가는 대로 창의력이 발휘됐죠

종이에 단순한 패턴을 반복해서 그립니다. 난생처음 그려본 사람도 순식간에 멋진 작품을 만들 수 있고요. 패턴에 몰입하는 과정에서 머리가 맑아지면서 새로운 힘을 얻을 수 있어요. 도대체 뭐냐고요? 바로 젠탱글(Zentangle) 아트입니다. 젠탱글은 집중·몰입·명상을 뜻하는 젠 (Zen)과 복잡하게 엉킨 선·패턴을 뜻하는 탱글(Tangle)의 합성어예요. 반복되는 패턴을 그리며 명상 효과를 얻는 창조 활동이죠. 서울 강남구 아티젠 탱글링캠퍼스에서 만난 박현주 공인젠탱글교사(CZT·Certified Zentangle Teacher)는 젠탱글을 가리켜 “특별한 결과를 기대하거나 계획하지 않고 아름다운 이미지를 만드는 예술 활동”이라고 했어요. 캠퍼스를 가득 채운 젠탱글 작품을 둘러보던 황승민 학생기자·현지용 학생모델이 궁금한 점을 늘어놓았습니다.

단순한 무늬로만 보였던 젠탱글에 이토록 깊은 철학이 담겨 있다니 놀라웠죠. 박 선생님의 설명에 두 사람은 “빨리 젠탱글을 그려보고 싶다”며 열의를 보였어요. 면 소재의 질 좋은 종이(타일), 연필, 펜, 찰필만 있으면 젠탱글 그릴 준비 완료입니다. 우선 네 모서리에서 0.5~1㎝ 떨어진 위치에 자신만 알아볼 수 있을 정도로 연하게 점을 찍어요. 점과 점을 선으로 이을 때는 “직선이 아니어도, 비뚤어져도 괜찮다”고 박 선생님이 조언했죠. 마지막으로 사각형 안에 알파벳 ‘A’ 모양 스트링을 그립니다.

“이제 얇은 펜으로 ‘플럭스(Flux)’라는 탱글(순서에 따라 쉽게 그릴 수 있도록 만든 패턴)을 그려볼게요. ‘A’의 가로선을 따라 물방울 같기도, 잎사귀 같기도 한 모양을 그려줍니다. 앞서 말했듯 젠탱글엔 정답이 없으니까, 선생님을 똑같이 따라 하기보단 여러분만의 플럭스를 만들어 보세요. ‘A’ 모서리는 ‘크레센트 문(Crescent Moon)’으로 채울 거예요. 원하는 위치에 마치 반달 같은 반원 탱글을 그리고 좀 더 두꺼운 펜으로 안쪽을 까맣게 채웁니다. 여백은 반원을 따라 선을 반복해 그리며 채우는데, 선과 선이 만나는 부분은 이어질 수 있도록 해볼게요.”

‘A’ 다리 부분을 채울 탱글은 ‘홀라보(Hollibaugh)’인데, 아무렇게 쌓인 나무토막이 모티브가 됐다고 해요. 2개의 평행선을 그어 막대를 만들고 굵기·모양 등을 달리하며 겹치지 않게 그립니다. 넓은 공간을 채우기 좋고 막대가 층층이 쌓인 것처럼 보여 입체감이 느껴지는 게 홀라보의 특징이에요. 빈 곳을 칠하면 한층 깊이감 있는 젠탱글을 그릴 수 있죠. 혹시 남은 공간이 있다면 ‘프렝땅(Printemps)’이라 불리는 달팽이 모양 탱글로 채워주세요. 마지막으로 연필과 찰필을 이용해 그윽한 음영을 넣어줄 차례입니다. 패턴의 모서리, 면과 면, 혹은 음영을 표시하고 싶은 부위를 연필로 살살 칠한 뒤 찰필을 눕혀 연필 선을 부드럽게 문지르면 되죠. 음영이 들어가 입체감이 살아난 서로의 그림을 보며 두 학생기자는 “내 것보다 훨씬 잘했다”고 칭찬했어요. 박 선생님이 “여러 번 강조했지만 젠탱글엔 ‘잘했다’ ‘못했다’는 개념이 없답니다. 두 사람 모두 멋진 타일을 만들어냈어요”라고 했죠.

“젠탱글을 하다 보면 패턴을 그리는 작업보다 ‘잘 그리려는 마음’ ‘그림을 통제하려는 욕심’을 내려놓는 게 더 어렵다는 걸 알게 될 거예요. 무언가를 계획하고 결과를 의식하게 되면 실수에 대한 부담이 생기고, 온전히 집중하기 어렵죠. 젠탱글을 잘 그릴 수 있는 비법은 역설적이게도 잘 그리려 애쓰지 않고 현재 그리는 패턴에만 집중하는 겁니다. ‘한 번에 선 하나씩’ 이 단순한 과정이 창의력을 끌어내거든요. 실수를 두려워하거나 결과를 걱정하지 않고 지금 이 순간에 집중하며 과정을 즐기는 젠탱글, 우리 인생과도 일맥상통하지 않나요?”