'성차별NO' 전체문자에 "역차별 말라"…전쟁터 된 서울시 게시판

서울시 공무원들 사이에서 때아닌 ‘젠더 논쟁’이 벌어졌다. 시에서 공무원 전체에게 '성평등한 조직 문화를 만들자'는 내용의 단체문자 메시지를 보내자, 일부 공무원이 “남성 역차별이나 하지 말라”며 반발하고 나선 것이다.

‘성차별 NO’문자에 "역차별" 발끈

2일 시에 따르면 서울시 여성권익담당관은 지난달 26일 ‘성평등한 조직 문화를 만드는 생활 수칙’을 안내하는 전체문자를 발송했다. 이 문자엔 “안녕하세요, 성평등한 조직 문화를 만드는 5가지 생활 수칙을 안내드립니다. 건강한 조직 문화를 위한 변화의 한걸음, 함께 실천해주세요”라는 내용이 담겼다.

5가지 생활 수칙으로는 ▶외모, 신체에 대한 비유나 평가 NO ▶상대방이 원하지 않는 신체 접촉 NO ▶성차별적 농담 NO ▶지위를 이용한 사적 만남ㆍ사적 업무 지시 NO ▶성별에 따른 업무 분장 NO 등을 소개했다.

그러자 시 내부 게시판에는 '왜 전체문자를 보내냐''여성들에게만 문자를 보내라'는 글들이 올라왔다. 한 공무원은 “담당 부서 이름부터 평등하지 않다. 남성가족정책실은 왜 없느냐"며 " 성평등한 조직문화를 만들자고 문자나 날리지 말고 당신들 부서 이름부터 성평등하게 만들기를 바란다”는 글을 올렸다. 이메일이 아닌 굳이 비상발령시스템으로 전체문자가 발송된 데 대해서도 '뜬금없다'는 반응이 나왔다.

“무고도 아웃해라” “페미 때리고 싶다”

여성정책실은 전체문자를 보낸 배경에 대해 “위계에 의한 성폭력 방지를 위한 생활 수칙을 세우고 알리는 게 필요하다는 방침이 예전부터 있었고, 그 일환으로 전체 문자를 보낸 것”이라고 설명했다. 비상발령시스템으로 문자가 간 것도 문제 없다는 입장이다. 여성정책실 관계자는 “원래 코로나 방역 수칙 등 내부 직원들에게 홍보할 사항이 있을 때 총무과에 요청해 종종 비상 문자를 보낸다”며 “여성정책과에서 보낸 건 처음이지만 뜬금없다고 할 정도의 일은 아니다”고 말했다.

공무원들 사이 성별 갈등은 이 뿐만이 아니다. 오세훈 시장이 취임하며 강조한 ‘성폭력 원스트라이크아웃제’와 관련해서는 “성범죄 무고도 원스트라이크 아웃제 도입해주길 바란다. 무고로 인해 고통받고 인생 마감하는 경우에 대해서도 생각해보시길”이라는 글이 올라왔다. 성인지예산, 성인지교육과 관련해서는 “미쳐 돌아간다, 헛짓거리” 등으로 표현한 글이 올라와 여성정책담당관에 의해 삭제요청되는 일도 있었다.

‘남성 역차별’ 주장에 대한 반박글도 올라왔다. 한 공무원은 “'요즘 남성이 차별받지 여성이 무슨 차별을 받느냐'며 소란 피우는 사람들이 인터넷 세상에나 있는 줄 알았는데 우리 직장(서울시)에도 넘쳐난다”며 “이 게시판만 봐도 여성 차별과 관련한 전담 조직이 필요하다”는 글을 올렸다. 이 글에는 “글쓴이를 비롯해 페미들 싸XX로 딱 10대만 때리고 싶다”는 댓글이 달렸다.

서울시 "혐오표현은 제재할 것"

한 서울시 여성 공무원은 “특히 젊은 남성 동료들 사이에서 페미니스트 혐오 정서와 역차별 불만이 퍼져있는 걸 종종 느낀다”며 “사회 전체가 그런 갈등이 심하다보니 시 내부로도 옮겨오는 것 같다”고 말했다. 이런 정서가 성폭력 문제 개선을 어렵게 한다는 지적도 있었다. 서울시여성가족재단이 발간한 보고서에서 시 공무원 중 21.2%가 최근 1년 내 간접적으로 성희롱을 경험했다고 답했다.

서울시는 게시판 내의 역차별 주장이 일부 직원의 의견일 뿐이라며 선을 그었다. 시 관계자는 “익명 게시판에 일부 공무원이 여성 정책에 불만을 품은 글을 지속적으로 올리고 있지만, 대다수는 이에 동조하지 않는 것으로 파악하고 있다”며 “여성 혐오 표현이나 품위에 위반되는 글은 제재를 가할 것”이라고 밝혔다.

박사라 기자 park.sara@joongang.co.kr