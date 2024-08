文·바이든 회담 끝나자마자, 美 아시아차르 “쿼드 문 열려있다"

미국이 인프라(기간시설) 분야에서 중국에 대응하기 위한 쿼드(미국ㆍ일본ㆍ호주ㆍ인도) 대면회의를 예고하며 다른 국가들의 참여를 환영한다고 밝혔다.

'아시아 차르' 캠벨 "가을 쿼드 대면회의" #"가입 어려운 상류층 모임같은 것 아냐" #中 대응 파트너로 "한국 함께" 특정해 언급 #한국 무게추 미국으로 움직이는 조짐에 #일관된 후속 행동 요구 빨라질 가능성 #

로이터 통신 등에 따르면 커트 캠벨 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양조정관은 26일(현지시간) 스탠퍼드대 월터 쇼렌스틴 아시아태평양연구소가 주최한 온라인 행사에서 “우리는 올 가을에 쿼드 대면 회의를 소집하려 한다. 인프라 분야에서 비슷한 종류의 참여가 보다 보편적 차원에서 이뤄질 수 있기를 희망한다”고 말했다. 로이터통신은 이와 관련 “미국이 가을에 쿼드 정상회의 소집을 고려하고 있다”고 전했다.

캠벨 조정관은 또 “내가 확실히 강조하고 싶은 것은 쿼드가 아무나 가입할 수 없는 상류층 모임(fancy club) 같은 게 아니라는 점”이라며 “이에 참여하고 우리와 협력하고 싶은(engage and work with us) 다른 나라들이 있다면 우리가 (쿼드 관련 활동을)진행하는 중에도 문은 열려있을 것”이라고 말했다.

앞서 캠벨 조정관은 지난 18일 연합뉴스 인터뷰에서 “현시점에서 쿼드를 확대할 계획은 없다”며 “(쿼드가 4자를 의미하기 때문에 이를 확대한다면)이름을 바꿔야 할 것”이라고 말했다. 그런데 8일 만에 비참여국에도 문이 열려 있다고 다소 결이 다른 발언을 한 것이다.

특히 캠벨 조정관은 대중 전략을 새로 마련할 필요성을 강조하며 한국을 특정해 언급했다. 그는 “중국과 관련해서는 새로운 전략적 지침의 조합을 설정할 필요가 있다. 폭넓게 그저 관여로 묘사되던 시대는 이제 끝났다”고 말했다. 이어 “(미ㆍ중 관계의)주된 패러다임은 경쟁이 될 것”이라고 설명했다.

또 “미국이 아시아에서 구축하도록 도운 운영체제(operating system)는 온전히 유지되고 있지만, 중국의 부상에 직면해 상당한 압박을 받고 있다”며 “미국뿐 아니라 해당 운영체제를 활용하는 다른 나라들이 함께 다양한 방법으로 여기에 새로운 활력을 불어넣을 필요가 있다”고 지적했다. “여기서 다른 나라들이란 일본, 한국, 호주, 유럽 국가들처럼 아시아와 세계 전역에서 더 많은 역할을 하려는 나라들을 뜻한다”면서다.

캠벨 조정관은 “아시아에서 미국이 경제적으로 어떻게 기여하고 관여할 수 있을지 긍정적 비전 마련을 중시하고 있다. 우리는 쿼드에 대해 매우 의욕적이다(ambitious)”라고도 말했다.

바이든 행정부는 그간 미ㆍ중관계를 협력ㆍ경쟁ㆍ대결을 뜻하는 ‘3C(Cooperation, Competition, Confrontation)’로 설명해왔다. 그런데 캠벨 조정관은 이 중 경쟁에 방점을 찍으며 쿼드를 강조하고, 함께 대응할 수 있는 나라로 한국을 꼽은 것이다.

특히 ‘아시아 차르’로 불리는 그가 인프라 분야를 다음 쿼드 회의 의제로 제시한 것은 중국의 일대일로(一帶一路) 전략 견제를 염두에 둔 것으로 볼 수 있다. 조 바이든 대통령은 지난 3월 영국 보리스 존슨 총리와의 통화 뒤 민주주의 국가들이 힘을 합쳐 일대일로에 대응하는 인프라 계획을 마련해야 한다고 제안한 사실을 소개하기도 했다. 중국이 일대일로 전략을 통해 동아시아에서 유럽까지 아우르는 대규모 인프라 투자ㆍ개발 프로젝트들을 진행, 경제적 영향력을 확장해온 것을 겨냥한 것이다.

이를 두고 지난 21일(현지시간) 한ㆍ미 정상회담에서 한국이 전략적 균형의 무게추를 미국쪽으로 대폭 옮긴 것과 무관치 않은 발언이라는 분석이 나온다.

그간 정부는 쿼드에 참여하지 않는 데 대해 “특정 국가를 배척하기 위한 배타적 지역구조는 만들면 안 된다”(3월 최종건 외교부 1차관)는 이유를 들었다. 쿼드의 대중 견제 성격을 배타성으로 연결하며 “참여를 요청받은 적도 없다”는 입장을 유지했다.

하지만 이번 한ㆍ미 정상 공동성명에는 “한국과 미국은 쿼드 등 개방적이고, 투명하며, 포용적인 지역 다자주의의 중요성을 인식했다”는 내용이 포함됐다. 쿼드를 개방적이고 포용적인 협력체로 규정, 한국이 불참 이유로 들었던 배타성을 스스로 해소한 것으로 볼 수 있다.

캠벨 조정관이 한ㆍ미 정상회담 직후 쿼드의 문이 열려 있다고 공개 발언한 데는 쿼드 문제에서 한국을 미국 쪽으로 끌어당겼다는 판단이 깔렸다는 분석도 그래서 나온다.

4개국 외에 확대하지 않는다는 것 자체가 오히려 배타적 구조처럼 보이는 측면도 있다. ‘상류층 모임’이란 비유도 쿼드가 다른 국가의 참여를 배제한 채 글로벌 이슈에서 주도적인 역할을 하며 사실상의 기득권 그룹처럼 진화할 수 있다는 우려를 의식한 발언으로 보인다.

이는 이번 한ㆍ미 정상회담에서 한국이 미국에 밀착하겠다는 의지를 확인한 만큼 이제 행동으로 보여달라는 미국의 요구가 가까워졌다는 뜻도 될 수 있다. 정부는 북한 문제에서 미국의 협력을 이끌어내는 대신 중국 문제에서의 협력을 약속한 셈인데, 이와 일관된 후속 조치가 이어지지 않을 때는 오히려 동맹에 부정적 영향으로 돌아올 수 있다는 우려도 나온다.

이에 대해 최영삼 외교부 대변인은 27일 정례브리핑에서 관련 질문에 “개방성, 포용성, 투명성 등 원칙에 부합하는 어떤 협의체와도 협력이 가능하다는 정부 입장은 기본적으로 동일하다. 쿼드 참여국과는 이미 다양한 협력을 추진하고 있고, 앞으로 어떤 사안에서 추가적으로 협력이 가능할지는 계속 살펴나갈 것”이라고 말했다.

유지혜 기자 wisepen@joongang.co.kr